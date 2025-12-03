Admitió haber abusado de dos niñas y acordó su pena en Cinco Saltos: irá 10 años a prisión

La Justicia dictó una condena de 10 años de prisión efectiva contra un hombre acusado de abusar de dos niñas en hechos ocurridos en 2020 y 2022. La resolución se dio en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el Tribunal en Cinco Saltos.

La sentencia quedó firme de manera inmediata, luego de que todas las partes renunciaran a la vía recursiva. El imputado fue puesto a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para su alojamiento.

Dos hechos y una responsabilidad unificada

El primer caso investigado por el Ministerio Público Fiscal correspondió a un episodio de abuso sexual simple. Según la acusación, el hombre realizó tocamientos con intención libidinosa hacia una niña, configurando el delito en calidad de autor.

El segundo expediente fue más grave. La investigación determinó que, durante aproximadamente dos años, el imputado cometió múltiples actos de abuso contra otra niña. La Fiscalía lo acusó por suministro de material pornográfico y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente.

Acompañamiento familiar y actuación conjunta

A lo largo del proceso, las progenitoras de ambas víctimas y uno de los progenitores tuvieron participación activa junto con la asistencia técnica del abogado querellante. Su intervención fue clave para avanzar con la investigación y sostener las acusaciones durante las audiencias.

El tribunal, integrado de manera unipersonal, coincidió en que los acuerdos alcanzados entre la fiscalía, la defensa y la querella se ajustaban a las pruebas reunidas y a la calificación legal de los hechos.

Sentencia firme y prisión efectiva

En la lectura de sentencia, el tribunal resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado y condenar al imputado a 10 años de prisión efectiva, más accesorias legales y costas. Dado que las partes renunciaron a interponer recursos, la pena quedó firme de inmediato.

El Servicio Penitenciario Provincial fue notificado para disponer su alojamiento y dar cumplimiento a la condena.