Extendieron la prisión del recapturado en Cipolletti: siguen buscando al otro peligroso prófugo

La Justicia extendió la prisión preventiva del recapturado, mientras continúa la búsqueda de “Peke” Peña, el segundo fugado de la Comisaría Cuarta.

La Justicia de Cipolletti resolvió este martes extender la prisión preventiva de Martín Emanuel Kovalow, uno de los dos detenidos que se fugaron de la comisaría Cuarta a fines de noviembre y que fue recapturado este lunes. La medida se prolongará hasta el 10 de febrero de 2026, mientras la Policía continúa con operativos para localizar al otro prófugo, Carlos David “Peke” Peña.

El caso mantiene en alerta a las autoridades judiciales y policiales, no solo por la fuga en sí, sino porque Peña está imputado por un homicidio ocurrido en septiembre y no ha podido ser ubicado pese a intensas búsquedas en la región.

Kovalow seguirá detenido hasta febrero de 2026

Durante la audiencia de este martes, el Ministerio Público Fiscal repasó la situación procesal de Kovalow, acusado de hurto tras robar un perfume en una farmacia de calle Naciones Unidas el 18 de noviembre. En ese momento, al no contar con arraigo ni sostener una pena efectiva, se había dispuesto su prisión preventiva por riesgo de fuga.

Ese peligro se concretó el 26 de noviembre, cuando Kovalow y Peña escaparon de la comisaría Cuarta. El primero fue recapturado el 1 de diciembre y trasladado a la unidad policial del barrio Don Bosco. La fiscalía pidió el cese de su estado de rebeldía y la extensión de la preventiva por el riesgo agravado de una nueva evasión.

La Defensa Oficial no se opuso y solo solicitó el traslado a otra dependencia por presuntos malos tratos. La jueza aceptó los fundamentos del fiscal, extendió la medida hasta febrero y ordenó que el Servicio Penitenciario defina su nuevo alojamiento.

Operativos sin resultados por el segundo prófugo

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Carlos David “Peke” Peña, de 23 años. Durante el fin de semana, se realizaron operativos en Neuquén capital ante la sospecha de que los fugitivos pudieron haber recibido apoyo para ocultarse en la ciudad. Sin embargo, no hubo resultados positivos.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y testimonios de vecinos, aunque la falta de rastros a casi una semana incrementa la preocupación. No descartan que Peña cuente con ayuda externa para evitar ser ubicado.

Quién es «Peke» Peña: acusado de un homicidio en Cipolletti

Peña fue imputado en septiembre por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, de 17 años, ocurrido en el barrio Costa Sur. Según la acusación del fiscal Martín Pezzetta, Peña interceptó al joven durante la madrugada del 6 de septiembre y le aplicó un golpe en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico fatal.

La causa se sostiene en testimonios de vecinos, un conflicto previo relacionado con drogas, registros de cámaras y un audio captado en la zona. Al momento de su fuga, Peña se encontraba con prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Descripción del prófugo

La policía difundió sus características físicas:

23 años

1,80 m de altura

Cabello oscuro lacio

Tez trigueña

Tatuaje visible en el cuello y otro en el pecho

Vestía bermuda de jean celeste

Las autoridades piden no entrar en contacto y llamar al 911 ante cualquier novedad.