Abogada detenida en Brasil: una ex diputada libertaria agradeció la intervención de Alberto Fernández para su liberación

Otra vez hay una disputa diplomática entre el Gobierno Nacional y la ex diputada libertaria Marcela Pagano. Luego del revuelo que fue la extradición de Nahuel Gallo de Venezuela en un avión de la AFA, ahora la legisladora agradeció la intervención del expresidente Alberto Fernández en la liberación de Agostina Páez de Brasil, la abogada argentina detenida por gestos racistas.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), la integrante del bloque Coherencia cuestionó la publicación del canciller, Pablo Quirno, en la que se adjudicaba la liberación de la influencer. «Cara rota! Sinvergüenza! Abandonaste a esta compatriota y a su familia!», cuestionó.

En este sentido, aseguró que fue «testigo» de su abandono en el exterior y sorprendentemente agradeció al ex mandatario del Frente de Todos: «Desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como hacés vos».

«Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada», comunicó después Pagano e informó que se presentó en la causa como «fiadora solidaria» de la abogada.

Asimismo, acotó que Páez era una ciudadana «abandonada por el Gobierno» y sentenció que «cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina».

Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno. Sr @alferdez gracias por dejar de lado cualquier diferencia… pic.twitter.com/GwrOj0Q20f — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 25, 2026

Por su parte, Pablo Quirno dijo que la intervención diplomática estuvo desde el primer día y que se coordinaron todas las acciones que requería la causa: «Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno».

Mientras tanto, en conferencia de prensa, la defensora confirmó que Pagano se contactó, pero descartó «que haya influido en la decisión judicial”. Asimismo, también agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tomó contacto con el caso.

“Sobre políticos no voy a hablar; soy una persona que trabaja de manera independiente en mi provincia”, dijo Junqueira.

Detalles del acuerdo judicial: multa y servicios comunitarios

El jueves, la justicia brasileña determinó que, tras el pedido de disculpas formal aceptado por la fiscalía, se desestimaron dos de las tres acusaciones originales por injuria racial. Los puntos clave de la sentencia incluyen la reparación económica que se realizará en el pago de 40.000 dólares para cada una de las víctimas.

Además, Páez deberá cumplir trabajos comunitarios en territorio argentino bajo caución financiera.

La Cancillería argentina facilitó herramientas jurídicas para que el cumplimiento de la pena se supervise desde Argentina, manteniendo la sujeción a la ley brasileña.

A pesar del avance judicial, el regreso no es inmediato. Junqueira explicó que el equipo legal está trabajando en los detalles técnicos para que la fecha de retorno se defina en los próximos días. “La defensa fue totalmente técnica. La justicia brasileña es independiente y logramos un equilibrio fino entre el acto cometido y la situación de indefensión de Agostina aquí”, concluyó la letrada.