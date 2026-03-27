Polémica por el viaje de Manuel Adorni: confirmaron quién abonó el avión privado

La causa que investiga el viaje en avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento este viernes luego de que la secretaria del piloto Agustín Issin ratificara ante la Justicia que el vuelo a Punta del Este fue abonado por el periodista Marcelo Grandio, a quien describió como amigo del funcionario.

Ratificaron que un periodista pagó el viaje de Manuel Adorni

La declaración se produjo en el marco del expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py, donde Issin ya había asegurado el jueves que el pago del traslado corrió por cuenta de Grandio. El piloto es quien facturó el vuelo privado en el que Adorni viajó junto a su familia.

Según fuentes judiciales, durante la declaración de la secretaria —identificada como “Vane”—, Grandio intervino de manera directa al enviarle mensajes a su teléfono. “¿Vane, estás? ¿Te puedo llamar?”, escribió en un primer contacto. Ante la falta de respuesta, envió un segundo mensaje: “Ok, bueno, beso”, y luego insistió: “Cuando puedas, comunicate conmigo”.

La situación quedó incorporada al expediente que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, quien busca determinar si el pago del vuelo puede encuadrarse como una posible dádiva o como parte de un intercambio de favores vinculado al rol de Grandio en la TV Pública, medio del que recientemente se desvinculó.

De acuerdo con la información judicial, Issin había adquirido el paquete de vuelos el 9 de febrero. La investigación apunta ahora a esclarecer las circunstancias del financiamiento del viaje y el vínculo entre los involucrados.

Con información de NA