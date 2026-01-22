Apuñaló y golpeó a su excuñado: terminó imputado por intento de homicidio en Balsa Las Perlas

El ataque ocurrió en avenida Las Perlas y Che Guevara y la víctima debió ser derivada a un hospital de Neuquén.

Un violento episodio ocurrido en Balsa Las Perlas derivó en la imputación y prisión preventiva de un hombre acusado de tentativa de homicidio. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por un ataque con arma blanca contra su ex cuñado, quien sufrió heridas de gravedad.

El hecho se registró el martes por la tarde en plena vía pública y motivó la intervención de terceros para frenar la agresión. La víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad de Neuquén, mientras que el acusado quedó detenido.

El ataque en la vía pública

Según explicó el fiscal de feria durante la audiencia realizada este jueves, el hecho ocurrió el 20 de enero de 2026, alrededor de las 18, sobre la avenida Las Perlas, casi en la esquina con Che Guevara. En ese lugar, el imputado mantuvo una discusión con su excuñado.

De acuerdo con la acusación, el hombre comenzó a agredirlo con golpes de puño y luego tomó un cuchillo, con el que le provocó heridas en distintas partes del cuerpo. Uno de los cortes afectó la zona del cuello, considerada vital, lo que evidenciaría la intención de darle muerte.

Intervención de testigos y atención médica

Dos personas intervinieron para hacer cesar el ataque, entre ellas la hermana del imputado. Gracias a esa intervención, la agresión se detuvo y se pudo asistir a la víctima, que fue trasladada inicialmente al nosocomio local.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, el herido fue derivado a un hospital de la ciudad de Neuquén, donde recibió atención médica especializada.

Audiencia y medida cautelar

Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal, aunque adelantó que su teoría del caso sostiene que su defendido habría sido agredido inicialmente por la supuesta víctima.

El juez de Garantías dio por formulados los cargos por homicidio en grado de tentativa, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y, a pedido del Ministerio Público Fiscal, dispuso la prisión preventiva del imputado por el mismo plazo, fundada en los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.