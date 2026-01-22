Imputaron a un joven por golpear a su pareja con la bebé en brazos en El Bolsón: cumplirá restricciones

La audiencia se realizó en el marco de una causa por violencia de género tramitada por el Ministerio Público Fiscal de El Bolsón.

Un grave episodio de violencia de género fue judicializado en la localidad de El Bolsón, donde un joven fue imputado por haber agredido físicamente a su pareja mientras sostenía en brazos a la hija que tienen en común, una bebé de apenas ocho meses.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que formuló cargos por lesiones leves en contexto de violencia de género y amenazas simples, tras constatarse heridas tanto en la mujer como en la menor.

El hecho denunciado

Según expuso la fiscal de feria durante la audiencia realizada este miércoles, el episodio ocurrió el 18 de enero de 2026, entre las 2 y las 5 de la madrugada, en la vivienda donde conviven la pareja y la niña.

Tras una discusión, el joven habría amenazado y agredido físicamente a la mujer mientras esta tenía en brazos a la bebé. La situación derivó en la denuncia y en la intervención judicial inmediata.

Lesiones acreditadas

La denunciante presentó certificación médica que constató lesiones en distintas partes de su cuerpo. Además, se verificaron heridas en el cuerpo de la niña, lo que agravó el cuadro y motivó la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, la defensora oficial no cuestionó ni los hechos relatados ni la calificación legal propuesta por la Fiscalía.

Medidas judiciales

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. A pedido de la fiscal, también dispuso medidas cautelares para resguardar a las víctimas.

Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento del imputado a la mujer y a la niña en un radio no menor a los 200 metros, así como el impedimento de todo tipo de contacto, medida que se extiende también a los familiares del acusado.