Inteligencia artificial, familia y democracia: así será el 1° Congreso Patagónico de Derecho en Roca

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue difundió el cronograma oficial del 1° Congreso Patagónico de Derecho, que se desarrollará durante cinco jornadas, del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, en el Auditorio de la unidad académica, en Roca. Las actividades comenzarán a las 14:30, con las acreditaciones, salvo el último día, cuando se iniciarán a las 15:30.

El encuentro está dirigido a estudiantes, graduados, docentes, investigadores y profesionales, y propone conferencias, paneles y rondas de preguntas sobre problemáticas actuales del campo jurídico.

Arbitraje, familias y sociedades comerciales: las claves de las primeras jornadas

La primera jornada, el lunes 16, se abrirá a las 16 con el acto institucional y, veinte minutos después, con una conferencia magistral sobre «Arbitraje en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires», a cargo del doctor Alejandro Borda y con presentación del doctor Hernán Milton Kees. Más tarde, a las 18, un panel de derecho de las familias abordará «La adopción desde un enfoque interdisciplinario», con la doctora Moira Revsin como presentadora y la exposición del licenciado Gonzalo Valdés. La actividad terminaría a las 19:20.

El martes 17, la conferencia magistral estará dedicada a las «Modificaciones a la Ley General de Sociedades«, la norma que regula cómo se constituyen y funcionan las empresas en el país. Expondrá el doctor Ricardo Nissen, con presentación de las doctoras Patricia Fernández Andreani y Mariela Garabito. A las 17:50 comenzará el panel de derecho ambiental y recursos naturales, coordinado por el doctor Diego Fuentes, en el que disertarán la doctora Julieta González Schlachet, sobre litigio estratégico en conflictos ambientales, y el doctor José Esain, de manera virtual, sobre la complementariedad y el control judicial en materia ambiental hidrocarburífera.

También participarán el ingeniero Rubén Etcheverry, con una mirada sobre energía, infraestructura y agregado de valor en la Norpatagonia, y la psicóloga Daniela Silvina Salzotto, que planteará alternativas de diversificación productiva para el desarrollo económico local tras la etapa petrolera de Catriel. La jornada cerraría a las 20.

Litigio ambiental, derecho penal e inteligencia artificial

El miércoles 18 habrá una entrevista magistral al doctor Alberto Binder, que participará de manera virtual, con la presentación de estudiantes de abogacía integrantes de LIPECO, el Club de Litigación Penal del Comahue. A las 17:20 se desarrollará el panel de derecho penal y procesal penal, con presentación del doctor Emanuel Roa Moreno y la doctora Fernanda Valenzuela.

Las exposiciones incluirán la perspectiva de género en sentencias penales de Río Negro, a cargo de la doctora Natalia González, y la litigación oral y el control judicial de la investigación penal, con la doctora Leticia Lorenzo. Además, el doctor Fernando Romera hablará sobre salidas transitorias, libertad anticipada y reinserción social, y el doctor Óscar Pineda analizará la litigación penal en los tribunales rionegrinos. La jornada finalizaría a las 19:40.

El jueves 19, a las 16, se dictará una disertación sobre la «Nueva reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Neuquén», a cargo del doctor Richar Fernando Gallego y con presentación del doctor Jorge Pascuarelli. A las 17:30 llegará el panel de derecho informático e inteligencia artificial, presentado por las estudiantes Llitu Saez y Carola Jerez. Allí, la doctora Marina Benítez Demtschenko introducirá las fuentes, el contenido y los elementos del derecho informático, y la doctora Vanesa Ruiz se referirá al ejercicio de la abogacía en la era de la inteligencia artificial, en el paso del conocimiento jurídico al criterio profesional.

Conferencias de cierre: la democracia constitucional a debate

El viernes 20, la última jornada comenzará con las acreditaciones a las 15:30 y, a las 17, con la presentación de las conferencias magistrales de cierre, a cargo de los doctores Federico Ambroggio, Pablo Gutiérrez Colantuono y Richar Fernando Gallego. A las 17:45, la doctora María Angélica Gelli expondrá sobre «La democracia constitucional frente a los nuevos desafíos institucionales» y, a las 18:30, el doctor Juan Carlos Maqueda hará lo propio con «El Estado Constitucional: origen, desarrollo y su crisis actual». Tras una ronda de preguntas a las 19:15, el congreso concluiría a las 19:40.

Cómo inscribirse y participar

La participación requiere inscripción previa (click aquí), tanto para estudiantes de la Fadecs como para quienes provengan de otras instituciones. Para egresados, abogados matriculados de la región y estudiantes de universidades privadas, la inscripción es arancelada. Más información y consultas se pueden realizar a través de la cuenta de Instagram @encuentromalvinasfadecs.