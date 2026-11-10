Pampita mostró las fotos exclusivas de la misa del papa León XIV: así vivió la ceremonia desde el VIP

Pampita fue una de las figuras del espectáculo argentino que participaron de la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo, donde miles de fieles se reunieron para presenciar la histórica visita del Pontífice. La modelo compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la celebración y sorprendió al mostrar la cercanía que tuvo con el Sumo Pontífice.

Según publicó Ciudad Magazine, Carolina Ardohain accedió al sector reservado para invitados especiales, ubicado a pocos metros del altar instalado en el Monumento a los Españoles. Desde allí registró algunos de los momentos más significativos de la ceremonia y compartió las postales con sus seguidores.

Pampita y su encuentro cercano con el papa León XIV en Palermo

La visita del Papa a la Argentina tuvo un significado especial para Pampita, quien en distintas oportunidades manifestó públicamente su fe católica.

Su participación comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando se acercó a Aeroparque acompañada por amigas y su hija Ana para presenciar la llegada del Pontífice.

Desde las inmediaciones del aeropuerto, la conductora logró fotografiar el momento en que León XIV descendió del avión y publicó una selfie acompañada por un mensaje cargado de emoción.

«Señales del corazón. Viendo la llegada del Papa», escribió en una de sus publicaciones.

Al día siguiente, Pampita volvió a compartir imágenes de la visita papal, esta vez desde las inmediaciones de la avenida del Libertador, donde registró el paso del Papamóvil.

Las fotos de Pampita desde el sector VIP de la misa del Papa

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ubicación que consiguió la modelo durante la celebración religiosa.

Pampita siguió la misa desde un espacio reservado para invitados especiales, muy cerca del altar principal, lo que le permitió obtener fotografías del Pontífice desde una perspectiva privilegiada.

En las imágenes que publicó en Instagram se la pudo ver acompañada por una amiga, mientras disfrutaba de la ceremonia.

La presencia de la conductora se sumó a la de otras personalidades del espectáculo que también asistieron al evento, entre ellas Valeria Mazza, Yanina Latorre, Marcela Tinayre, Flor de la V y Claudia Villafañe.

El sector VIP contó con una carpa especialmente acondicionada, espacios reservados y servicio de catering para los invitados.

La fe de Pampita y su participación en las celebraciones religiosas

La presencia de Pampita en la misa no fue un hecho aislado. La modelo suele compartir públicamente distintas expresiones de su espiritualidad y participa de celebraciones religiosas.

De hecho, apenas unas semanas antes de la llegada del papa León XIV, había participado de la tradicional peregrinación a Luján, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la Argentina.

Durante la visita papal, también compartió un mensaje religioso para expresar lo que significó presenciar el recorrido del Pontífice.

«Bendito el que viene en nombre del Señor», escribió junto a las imágenes de la comitiva.

La jornada quedó registrada en una serie de fotografías y videos que reflejaron la emoción de Pampita ante uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en el país.

Sin embargo, el sector exclusivo desde el que algunas celebridades siguieron la ceremonia también generó cuestionamientos en redes sociales, por el contraste con los miles de fieles que aguardaron durante horas para poder observar al Papa.