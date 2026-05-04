Manuel Adorni retomó su conferencia de prensa en Casa Rosada y dijo que serán habituales: «Nos vamos a ver seguido»

El Gobierno de Javier Milei reabrió la Sala de Periodistas de la Casa Rosada este lunes 4 de mayo, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de «protocolos de seguridad y vigilancia”. Se retomó la conferencia de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hay nuevas condiciones para el ingreso de la prensa.

Anuncios de Manuel Adorni en la conferencia de prensa

En el comienzo, Adorni dijo que en sus conferencias respondió más de 2 mil preguntas. «Bajo ningun gobierno han tenido tanta libertad los medios en decir lo que quieran», sostuvo.

Dijo que la Casa Militar en conjunto con la secretaria de Medio adoptó un nuevo protocolo. «No es censurar», señaló. Agregó que de no mediar «nuevos inconvenientes», todo pasará a «la normalidad». «Todo en pos de seguridad del presidente y de la seguridad nacional», marcó. Dijo que con el paso de los días y luego de evaluaciones «los protocolos serán más flexibles». Añadió que las conferencias serán regulares. «Nos vamos a ver seguido las caras».

Además confirmó que ya entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Uniòn Europea. «La mayor zona de libre comercio del mundo», subrayó Adorni.

Sobre las investigaciones por sus viajes y propiedades, dijo que como hay un proceso judicial, «no voy a responder sobre eso». Señaló que ya se refirió a eso del miércoles. «El Estado no registra ningún gasto por mis viajes personales», dijo y enfatizó que no ocultó «nada» de sus bienes.

Nuevas condiciones para el ingreso de periodistas a Casa Rosada

Hubo “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementa nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio. Se espera que Adorni hoy detalle sobre este punto.

Uno de los cambios sería impedir el acceso al balcón ubicado en el primer piso que ofrece una vista hacia el Salón de los Bustos donde pueden verse los ingresos y egresos de los funcionarios,

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

Estuvo cerrada la sala de prensa de la Casa Rosada

La gestión del presidente Javier Milei, decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto «espionaje ilegal» y «revelación de secretos«.

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”

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