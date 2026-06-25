Avanza la cobertura de vacantes en el Poder Judicial: nombraron a cuatro defensores públicos y un fiscal

Cuatro defensores públicos y un fiscal fueron designados por el Gobierno a través de cinco decretos que se publicaron este jueves en el Boletín Oficial firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Forma parte de una medida del Gobierno nacional para acelerar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

Quiénes son los nuevos defensores públicos

Según los decretos, se nombró como Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la ciudad de Mendoza al doctor Carlos Agustín Parma.

Además, fue designado como Defensor Público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 4, el doctor Felipe Alberto Alliaud y como Defensor Público de víctimas con asiento en la provincia de Entre Ríos el doctor Juan Ignacio Lazzaneo.

En tanto, fue nombrada como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 7, la doctora Verónica Mabel Polverini.

Por su lado, el doctor Juan Andrés Moldes fe designado como Fiscal ante los juzgados nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1.

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