El Gobierno publicó las ternas para cubrir 15 vacantes en la Justicia Federal: cuáles son los cargos

El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial las ternas de candidatos para cubrir 15 vacantes en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa. Los cargos corresponden a juzgados y cámaras federales de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y La Plata.

La medida fue oficializada mediante un decreto y habilita el plazo previsto por la ley para que cualquier interesado presente objeciones o impugnaciones sobre los postulantes.

Qué cargos judiciales incluyen las ternas publicadas en el Boletín Oficial

Entre las vacantes figuran tres cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Uno corresponde a la Sala II y los otros a la Sala III.

También se busca completar dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Además, fueron incluidos distintos juzgados federales del interior del país.

La nómina incorpora postulantes para los Juzgados Federales de Garantías de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. Todos esos cargos corresponden a la provincia de Santa Fe.

El listado publicado también contempla candidatos para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes y el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Además, se incluyeron las ternas para cubrir el cargo de juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 y el puesto de Defensor Público de la Víctima en Corrientes.

El decreto establece: «A efectos de dar amplio conocimiento de las ternas en consideración para la designación de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, se publicarán en el Boletín Oficial, durante un (1) día, los cargos a cubrir, la integración de las respectivas ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia».

Junto con la publicación, el Ministerio de Justicia puso a disposición un enlace para consultar los puntajes obtenidos por cada postulante durante las distintas etapas de evaluación, además de sus antecedentes profesionales y currículum vitae, documentación que podrá ser revisada mientras permanezca abierto el período de observaciones.