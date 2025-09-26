Bariloche: la fiscalía busca a un niño que se lo llevó supuestamente su padre sin autorización judicial

La fiscalía de turno de Bariloche activó el protocolo de búsqueda del niño. (foto de archivo)



El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Bariloche puso en marcha el protocolo de búsqueda para localizar a Benjamín Tahiel Ortega, de 9 años, quien asistía a la Escuela El Cailen.

Según informaron desde el MPF, «el niño se encontraba bajo resguardo judicial y convive con un familiar que tiene a su cargo su cuidado.

Comunicaron que el 19 de septiembre último, el niño fue retirado del domicilio donde vive por su progenitor sin ninguna autorización judicial. Desde entonces no hay datos del paradero del chico.

Según la comunicación oficial, el padre del niño se encuentra prófugo de la justicia, aunque no se brindaron más datos sobre esa circunstancia.

Según el comunicado oficial, no hay información de la vestimenta que el niño tenía puesta cuando el progenitor pasó a retirarlo por el domicilio donde vive, sin permiso de la Justicia. Aunque describieron que el chico tiene cabello corto, lacio, de color oscuro, tez trigueña, ojos oscuros almendrados, contextura media, rostro redondeado, con mejillas prominentes.

Fuentes judiciales informaron a Diario RÍO NEGRO que en la fiscalía recibieron hace unas 48 horas aproximadamente la denuncia de la desaparición del chico y se dispuso de inmediato un allanamiento en el domicilio del progenitor que dio resultado negativo.

Tampoco el niño estaba en los domicilios de familiares directos. Las fuentes dijeron que personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales lo busca al chico por estas horas.

Explicaron que hay otras líneas de investigación que se analizan, pero optaron por mantenerlas en reserva porque la prioridad es ubicar al niño.

Desde el MPF pidieron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del chico que se comunique de inmediato con la comisaría más cercana, o al teléfono de guardia de la fiscalía 294-4934681, la guardia de la Senaf 2984 77-3607 o mediante las líneas de RN emergencia del 911.