Por qué ocurrió el terremoto en Colombia: las razones científicas detrás del potente temblor de este lunes 10 de agosto

El violento sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana reavivó la alarma sísmica en la región. Mientras los equipos de emergencia evalúan los daños, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló la compleja dinámica tectónica que desencadenó el temblor, cuyo epicentro se situó a 103 kilómetros de profundidad en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Aunque en Colombia se registran en promedio unos 2.500 sismos al mes (alrededor de 80 por día), la inmensa mayoría resultan imperceptibles y solo los detecta la Red Sismológica Nacional. Sin embargo, el evento de esta mañana respondió a una liberación masiva de energía en un punto de contacto clave de la corteza terrestre.

Un choque tectónico tripartito: por qué cruje el suelo colombiano

El territorio colombiano se encuentra ubicado sobre una zona de alta complejidad geológica donde interactúan de forma permanente tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.

El terremoto del Chocó se originó por el choque frontal y el desplazamiento de estas estructuras en el subsuelo. El sismo ocurrió en el punto exacto donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Este proceso de hundimiento continuo genera una fricción descomunal que, al fracturarse, libera ondas sísmicas de gran magnitud.

A la presión de Nazca se le suma el empuje de la placa del Caribe sobre el norte del continente, lo que incrementa la tensión estructural sobre toda la cordillera andina. En paralelo, Colombia alberga además un fenómeno geológico casi único en el planeta ubicado bajo el municipio de Los Santos, donde se concentra cerca del 60% de la sismicidad del país, con temblores frecuentes a profundidades cercanas a los 150 kilómetros.

Profundidad y alcance: los factores que evitaron una tragedia aún mayor

A pesar de la elevada magnitud de 7,4, la profundidad de 103 kilómetros amortiguó parte del impacto directo sobre la superficie inmediata al epicentro. No obstante, esa misma condición permitió que las ondas de choque viajaran con fuerza a grandes distancias, haciéndose sentir en los países vecinos y activando las alertas de gestión del riesgo a escala continental.

Los especialistas del SGC mantienen un monitoreo continuo sobre la zona de subducción, advirtiendo que la reacomodación de las placas generará réplicas durante las próximas horas.