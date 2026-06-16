Femicidio de Agostina Vega: agravaron la acusación contra Barrelier y quedó más cerca de la prisión perpetua

A tres semanas del femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, la investigación sumó un giro clave. El principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, fue indagado este martes por el fiscal Raúl Garzón y quedó imputado por una figura penal más grave: homicidio calificado por violencia de género (femicidio), agravado por criminis causae y alevosía.

La nueva acusación profundiza la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal sobre lo ocurrido la noche del 23 de mayo. Según la investigación, Barrelier habría engañado a la adolescente para que concurriera a su vivienda del barrio Cofico, donde posteriormente fue atacada, abusada sexualmente y asesinada. La Fiscalía sostiene además que el crimen tuvo como objetivo ocultar el delito previo y garantizar la impunidad del agresor.

Una acusación más grave

Durante la audiencia realizada en Tribunales II de Córdoba, el fiscal Garzón le comunicó formalmente al acusado el agravamiento de la imputación. Barrelier se abstuvo de declarar y negó los hechos atribuidos.

La figura de homicidio criminis causae se aplica cuando una persona mata para encubrir otro delito o evitar ser descubierta. En tanto, la alevosía refiere a una modalidad de ejecución que coloca a la víctima en una situación de indefensión.

De acuerdo con la acusación, el imputado «engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque«. Para la Fiscalía, el intento posterior de hacer desaparecer el cuerpo también forma parte de la estrategia destinada a evitar el esclarecimiento del crimen.

Las contradicciones de la defensa

No es la primera vez que Barrelier enfrenta una indagatoria. Cuando inicialmente fue acusado por privación ilegítima de la libertad, negó cualquier participación y afirmó que la adolescente se había retirado en un automóvil rojo.

Sin embargo, esa versión quedó descartada por las pruebas reunidas durante la investigación. Posteriormente, el fiscal volvió a convocarlo para intentar obtener información sobre el paradero del cuerpo de la víctima, aunque el acusado tampoco brindó declaraciones.

La audiencia de este martes fue el tercer encuentro formal entre el fiscal y el principal sospechoso.

Qué pasará con los otros imputados

La investigación también alcanza a Osvaldo Fassetta, de 47 años, y Soledad Andreani, de 43, quienes permanecen detenidos acusados de encubrimiento agravado.

Ambos serán indagados este miércoles por el fiscal Garzón. La Fiscalía no descarta que la situación procesal de los dos pueda agravarse a medida que avance la producción de prueba.

Según trascendió, las defensas de ambos imputados rechazarán las acusaciones vinculadas al supuesto encubrimiento.

La hipótesis de la Fiscalía

La línea investigativa principal sostiene que Agostina fue captada mediante un engaño y trasladada hasta la vivienda de Barrelier. Allí habría sido víctima de un ataque sexual seguido de homicidio.

La acusación también presume que, tras el crimen, el imputado intentó deshacerse del cuerpo para dificultar la investigación. Los restos de la adolescente fueron encontrados el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Para la Fiscalía y los investigadores policiales, la evidencia reunida hasta el momento descarta que el hecho haya estado relacionado con una venganza o un ajuste de cuentas. Por el contrario, consideran que se trató de un ataque sexual seguido de femicidio.

El abogado querellante Carlos Nayi, representante de los abuelos de la adolescente, venía reclamando desde hace semanas el agravamiento de la acusación, medida que finalmente fue adoptada por el Ministerio Público Fiscal.