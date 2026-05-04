Caso Ángel: piden jury contra el juez que otorgó la custodia del niño y convocan a una marcha en Comodoro

Familiares y allegados impulsan acciones judiciales y una movilización para exigir respuestas por el crimen.

El caso por el asesinato de Ángel en Comodoro Rivadavia sumó nuevas medidas judiciales y reclamos públicos. La querella anunció que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez que otorgó la custodia del niño a su madre, hoy detenida junto a su pareja. El abogado de la familia, Roberto Castillo, confirmó que la presentación será este lunes ante el Consejo de la Magistratura de Chubut y apuntará contra el magistrado Pablo José Pérez.

Jury y denuncias

Según publicó Noticias Argentinas, desde la querella adelantaron que pedirán un jury para revisar la actuación del juez que concedió la tenencia del niño a su madre, Mariela Altamirano, pese a objeciones previas.

Además, durante la jornada también se formalizarán denuncias contra la defensora de menores y las psicólogas que intervinieron en el caso. Para la parte acusatoria, estas funcionarias «son responsables del aislamiento de Ángel que terminó con su asesinato».

Marcha por justicia

En paralelo, se convocó a una movilización para este martes 5 de mayo a las 20 en la Escuela 83. El objetivo será sostener el reclamo de justicia y mantener visible el caso.

Situación judicial

Actualmente, Altamirano cumple prisión preventiva por seis meses en Trelew, acusada de homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo. Su pareja, Michel González, está imputado por homicidio simple como presunto autor material.