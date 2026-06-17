Caso LIBRA: Mauricio Novelli negó que haya existido una estafa y pidió excluir a los querellantes

Novelli aseguró ante el juez que no hubo estafa.

Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la causa que investiga el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda LIBRA, presentó un escrito ante la Justicia en el que rechazó las acusaciones por presunta estafa y solicitó que se excluya del expediente a los inversores que se presentaron como damnificados.

La presentación fue realizada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Según argumentó la defensa del empresario, los querellantes no lograron demostrar que hayan sido víctimas de un engaño ni que hayan actuado bajo una falsa representación de la realidad al momento de adquirir el activo digital.

En el escrito, Novelli sostuvo que la compra de LIBRA fue una decisión voluntaria tomada por personas que conocían los riesgos inherentes al mercado de criptomonedas, caracterizado por su alta volatilidad y falta de regulación específica.

“Los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”, señaló la defensa.

Además, el empresario afirmó que el proyecto detrás del token existió y funcionó efectivamente mediante tecnología blockchain, descartando que se haya tratado de una iniciativa ficticia o fraudulenta.

Respecto de la participación del presidente Javier Milei en la promoción del proyecto, Novelli sostuvo que las declaraciones públicas realizadas por el mandatario fueron veraces y que no constituyeron una oferta de inversión, sino la difusión de una iniciativa privada.

“Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, expresó el empresario en su presentación judicial.

La defensa también cuestionó la hipótesis de que se haya tratado de un esquema conocido como “rug pull”, una maniobra habitual en el ecosistema de criptomonedas que consiste en atraer inversores para luego retirar los fondos y abandonar el proyecto.

Según Novelli, la caída del valor de LIBRA respondió a la dinámica propia de un mercado especulativo y no a una maniobra fraudulenta previamente planificada.

“Lo que caracteriza al rug pull no es la volatilidad, sino la decisión previa de captar valor mediante engaño para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso”, afirmó.

La causa judicial continúa en etapa de investigación y busca determinar si existieron responsabilidades penales en torno al lanzamiento, promoción y desplome del activo digital que generó pérdidas millonarias entre inversores de distintos países.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.