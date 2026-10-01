Caso Loan Peña: analizan drenar dos lagunas que ya habían sido rastrilladas durante la búsqueda del nene

A más de dos años de la misteriosa desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la Justicia confirmó que analiza avanzar con nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas que ya habían sido rastrilladas durante la investigación.

Nuevos análisis en lagunas: qué dijo la Justicia

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, indicó que hizo lugar al pedido de la querella para evaluar nuevas diligencias en esos sitios, aunque declaró que el drenaje todavía no fue aprobado y que primero deberán expedirse los especialistas.

La magistrada, en diálogo con el sitio Infobae, señaló que entre las medidas bajo análisis también se encuentra la búsqueda de sedimentos del lecho de las lagunas, otra de las alternativas con las que se intentará profundizar la investigación sobre lo que pasó con el niño.

De acuerdo a la información aportada, el pedido fue impulsado por la querella que representa a la familia de Loan y apunta específicamente a las lagunas identificadas como N° 1 y N° 4. La abogada María Belén Russo Cornara en declaraciones al canal NG Federal reproducidas por el medio correntino El Litoral, señaló: «Lo que se solicitó al Juzgado Federal de Goya, a la jueza Cristina Pozzer Penzo, es que se haga el drenado de las lagunas uno y cuatro en específico».

La magistrada aclaró que esos sectores ya habían sido inspeccionados, aunque hasta ahora no se llegó a vaciar los cuerpos de agua. De todas formas, la medida no fue concedida en forma definitiva. Russo Cornara precisó que el planteo fue admitido parcialmente y que resta determinar si las diligencias solicitadas pueden efectivamente realizarse.

En ese sentido, explicó que el planteo fue remitido al Comando Unificado Corrientes (CUC) para que analice la viabilidad de las medidas. En este sentido indicó que el objetivo es poder descartar que haya quedado algún elemento vinculado con Loan en esos lugares.

Para la querella, avanzar sobre esos sectores permitiría completar medidas que quedaron pendientes durante los primeros operativos. «Necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está», sostuvo Russo Cornara.