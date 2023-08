Caso Marita Verón: Trimarco confirmó que hay «fotos de su hija muerta» e involucró a sindicatos

La investigación en torno a la desaparición de Marita Verón en 2002, dio un giro inesperado con el testimonio de un testigo que afirmó haber visto una carpeta de imágenes que prueban su muerte. El hombre, vinculado al ámbito gremial, se presentó en la Fundación Marita Verón y expresó su disposición a declarar ante la Justicia. Susana Trimarco, la madre de la víctima, brindó una conferencia y explicó los avances en la causa.

«Van a saber la verdad porque yo hice en Tucumán no ha sido fácil para mí«, dijo Susana Trimarco, madre de Marita, que se pronunció en una conferencia de prensa expresando su deseo de conocer el destino de su hija. «No me pregunten de más. No puedo dar detalles, porque quiero recuperar los huesos de mi hija», rogó, ante las preguntas de los periodistas.

En una primera instancia, el abogado de Trimarco, Carlos Garmendia, relató que el testigo manifestó haber visto las imágenes en poder de un gremio de la clínica privada Luz Médica de la ciudad de Tucumán y accedió a testificar bajo juramento. Este nuevo elemento planteó una serie de interrogantes sobre la veracidad de las imágenes y la razón detrás de su ocultamiento durante más de dos décadas.

«Cuando avance la investigación, puede complejizarse para las personas que terminen imputadas y, con nombres que van a hacer mucho ruido en la sociedad, por encubrir fehacientemente el paradero de Marita y haberlo ocultado por, al menos, 10 años«, explicó Garmendia.

José D’Antona, otro de los abogados que representa a Trimarco, profundizó en la obtención de ese testimonio clave y que sería acompañado por la presentación de fotografías que acreditan la muerte de Marita.

«Hace un tiempo, vino un testigo a la Fundación y nos confirmó la existencia de una carpeta con documentación que acreditaba que Marita estaba muerta (…) y a esa carpeta, se la utilizaba para extorsiones en conflictos del ámbito gremial«, dijo el letrado.

Consultada por el gremio apuntado, Trimarco fue de frente y aseguró «no le tengo miedo ni al diablo». El gremio se llama «Luz y Fuerza», a quién la madre de Marita -sin pelos en la lengua- vinculó con Rubén «La Chancha» Ale. Habló de responsabilidad y de médicos involucrados.

«A la semana que murió este desgraciado [Ale], apareció mucha gente a decirme cosas y el testigo vino con documentos. Lo atendieron mis abogados y procesaron la información. No me metí, quiero que la justicia haga lo que tenga que hacer«, dijo Trimarco.

«Todos el plan Ale está ensamblado», continuó y aseguró que el cuerpo de Marita estuvo en la morgue del sanatorio «Luz Médica». Rápidamente, intervino Garmendia y admitió que «el cuerpo no solo permaneció en esa clínica», abriendo la hipótesis del traslado hacia otros lugares.

Los abogados de Trimarco anticiparon que este giro en la investigación podría derivar en nuevas imputaciones a aquellos que habrían ocultado información sobre el paradero de Marita Verón durante al menos una década. Aunque aseguran que estas pruebas refuerzan la acreditación del secuestro de Marita, la incertidumbre persiste pero faltan detalles en torno a la carpeta de imágenes y su relación con sectores gremiales.

«Tengan paciencia. Yo voy a hablar con todos porque me han acompañado durante todos estos años. Quiero encontrar los huesos de mi hija, quiero saber dónde están. Y también quiero que todo Tucumán sepa», relató la madre.

La revelación también llevó a preguntas sobre la demora en la divulgación de las imágenes y quién podría haberlas resguardado durante todo este tiempo. El caso mantiene en vilo a los vecinos de Tucumán y a la gente que acompañó la lucha de Marita durante años.