Causa AFA: “Chiqui” Tapia declara este jueves ante el juez Amarante

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará este jueves a las 12 en los tribunales del fuero Penal Económico para declarar en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de 19.300 millones de pesos.

La indagatoria será ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la investigación judicial.

Un día antes también prestó declaración el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito ante el magistrado como parte del expediente.

Qué investiga la causa

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de tributos vinculados al fútbol argentino. El expediente también alcanza a otros dirigentes de la AFA y generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito deportivo como político.

Según la causa, se analiza la supuesta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos correspondientes a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria, aunque ese pedido fue rechazado por la Justicia.

Restricción para salir del país

En el marco del expediente, el juez Amarante había dispuesto una prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, a pocos meses del Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Posteriormente, el magistrado autorizó a Tapia a viajar al exterior.

Paro del fútbol en apoyo a la AFA

El conflicto judicial también tuvo impacto en la actividad deportiva. El pasado fin de semana se realizó un paro del fútbol en todas las categorías en respaldo a la AFA por parte de los clubes.

Desde el entorno de la dirigencia del fútbol sostienen que la causa tiene un trasfondo político en medio de la disputa con el gobierno de Javier Milei por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que impulsa el Ejecutivo nacional y que la conducción actual de la AFA rechaza.