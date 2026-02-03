Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad y denunció una «estafa con los arrepentidos»

Se reanudó el juicio de los cuadernos de las coimas y Cristina Kirchner pide su anulación.

Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudó este martes el juicio por la causa “Cuadernos”, y la primera jornada estuvo marcada por una fuerte ofensiva de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el inicio de la etapa de cuestiones preliminares, su abogado, Carlos Beraldi, pidió formalmente que se declare la invalidez de todo lo actuado, asegurando que “estamos en presencia de un proceso nulo”, viciado por maniobras de espionaje ilegal y direccionamiento judicial.

Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el letrado expuso durante 90 minutos y centró su alegato en dos ejes de ataque: lo que denominó el “engaño de origen” para elegir al juez y al fiscal, y la “estafa de los arrepentidos”.

La elección “a dedo” y el video de Cabot

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Beraldi denunció que la causa violó la garantía del juez natural. “Acá no hubo sorteo, no hubo nada: los eligieron a dedo”, sentenció, acusando una maniobra de forum shopping para que el expediente cayera en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Para sustentar esta acusación, la defensa reprodujo en la sala virtual un video de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos que dieron origen a la investigación. En el fragmento, se escucha al periodista relatar cómo contactó al fiscal: “Yo lo llamé a Stornelli… Nos juntamos en un bar de Palermo, y en un momento le dije: bueno, mirá, saqué la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopia”.

Con esta prueba, Beraldi buscó demostrar que la entrega de la evidencia eludió la Mesa de Entradas de la Cámara Federal, configurando una elección discrecional del investigador.

La sombra de D’Alessio

El abogado también fundamentó su pedido de nulidad trazando un paralelismo con la “Causa D’Alessio”. Citó la sentencia dictada el pasado 15 de septiembre de 2025, que comprobó la existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje y la extorsión con “vínculos fluidos” con el fiscal Stornelli.

“Se utilizó de manera delictiva la Ley del Arrepentido, generando extorsiones y requerimientos dinerarios”, afirmó Beraldi, sugiriendo que las confesiones de los empresarios y funcionarios fueron obtenidas bajo presión.

Cómo sigue el juicio

La exposición de Beraldi marca el inicio de una larga etapa de litigio técnico. El tribunal debe escuchar ahora a las otras 27 defensas que plantearán nulidades, lo que ocupará todo el mes de febrero. Recién en marzo será el turno de la Fiscalía, encabezada por Fabiana León, que deberá contestar los planteos.

El debate oral tiene en el banquillo a 86 imputados (la lista original de 91 se redujo por fallecimientos y salud). Entre los acusados figuran:

19 exfuncionarios , encabezados por Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López.

, encabezados por Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López. 65 empresarios de la obra pública , la energía y el transporte.

, la energía y el transporte. 2 choferes, entre ellos Oscar Centeno, el autor de las anotaciones.

En esta etapa, las defensas no discutirán si se pagaron o no sobornos, sino la validez del proceso. Además del ataque a los arrepentidos, se espera que la defensa de la expresidenta reitere el planteo de ne bis in idem, argumentando que ya fue juzgada por la matriz de corrupción en la obra pública en la Causa Vialidad.