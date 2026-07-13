Causa Insaurralde: filtran un video del exfuncionario festejando el Mundial en Puerto Madero con un habano

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, volvió a quedar en el centro de la escena pública tras la viralización de un video en las redes sociales. El exintendente de Lomas de Zamora, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue filmado festejando el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según la filmación difundida por el periodista Gustavo Méndez —integrante del programa La Mañana con Moria—, la reunión privada se llevó a cabo en un lujoso departamento del barrio porteño de Puerto Madero. Allí, el exfuncionario se mostró vistiendo una remera negra, fumando un habano y cantando canciones de cancha junto a una veintena de personas. Las imágenes provenían originalmente de la cuenta de Instagram de uno de los asistentes al evento.

Las personas que acompañaban a Martín Insaurralde

El festejo mundialista se desarrolló en una propiedad perteneciente al desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, expareja de Jésica Cirio.

Entre los más de 20 invitados que formaron parte de la celebración privada, llamó la atención de las autoridades la presencia de Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores SA y excandidato a senador por La Libertad Avanza, quien actualmente se encuentra bajo pesquisa judicial por supuestas maniobras con el dólar blue. Al ser consultado por La Nación sobre su llamativa asistencia al encuentro, el banquero se limitó a señalar que el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

De joda el delincuente. https://t.co/BnHjEwm9Sv — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 13, 2026

La comitiva que acompañaba al exjefe de Gabinete bonaerense se completaba con familiares del propio anfitrión, desarrolladores del sector inmobiliario, dueños de boliches nocturnos y representantes de futbolistas de primera división. Este particular ecosistema empresarial y financiero fue descripto de manera tajante por fuentes con acceso directo a la intimidad del dirigente político como un entorno «Insaurralde puro», según consignó La Nación.

La lupa judicial y el límite de 50 kilómetros desde Banfield

El polémico encuentro encendió las alarmas en los tribunales federales debido a la situación procesal del dirigente político. Actualmente, Martín Insaurralde tiene prohibido salir del país y acarrea una restricción de movimiento obligatoria impuesta por el juez federal Luis Armella, la cual le impide alejarse a más de 50 kilómetros de su domicilio fijado en Banfield sin autorización previa de la Justicia.

EL EX DE FLOPPY TESOURO, DUEÑO DEL PISO DE PM, DONDE CELEBRÓ INSAURRALDE @ A TODOS MENOS AL EX INTENDENTE DE LOMAS 🤫 pic.twitter.com/h0xnSCEnTK — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) June 13, 2026

A la par de este episodio de exposición pública, el fiscal federal Sergio Mola continúa impulsando la causa penal de fondo. La fiscalía avanza en los requerimientos de pericias contables y en el entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los de los imputados con su entorno directo, bajo la firme sospecha de que una red de testaferros ocultó un patrimonio millonario que incluye los 10 millones de dólares detectados en bolsas de plástico dentro de un vestidor.