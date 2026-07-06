Causa Insaurralde: la Justicia inspecciona el vestidor de Jésica Cirio por los videos de los dólares ocultos

Martín Insaurralde y Jésica Cirio están acusados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el juzgado de Lomas de Zamora. (Foto: gentileza NA)

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó este lunes un capítulo clave en el terreno operativo. Por orden de la Justicia federal, se llevó a cabo una inspección ocular en el departamento de su exesposa, la conductora televisiva Jésica Cirio, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Las Cañitas.

El objetivo central de las autoridades judiciales es determinar si en el vestidor de esa propiedad se filmaron las imágenes que salieron a la luz pública. En esos videos se podían observar fajos con miles de dólares ocultos entre ropa, guardados en bolsas de plástico y valijas.

El procedimiento fue dispuesto por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella. La medida se tomó luego de que una testigo declarara en el expediente que los videos del dinero habrían sido registrados en ese inmueble del piso 18, sobre la calle Ortega y Gasset. La sospecha previa apuntaba a la propiedad de San Vicente, donde la pareja convivía antes de la separación.

La Policía Federal busca el vestidor del video en San Vicente y Las Cañitas

Del operativo en la Ciudad de Buenos Aires participó una veintena de efectivos de la Policía Federal y peritos especializados. Todo el despliegue contó con la supervisión directa del fiscal de la causa, Sergio Mola.

En paralelo, el magistrado ordenó un procedimiento similar en la vivienda que el exjefe de Gabinete bonaerense posee en el country Fincas de San Vicente.

En ambos domicilios, los especialistas de la fuerza de seguridad se concentraron en tomar medidas exactas y relevar imágenes fotográficas. El objetivo final es constatar las características arquitectónicas de los muebles para establecer coincidencias físicas concluyentes con las filmaciones que obran en la causa penal.

Este peritaje se volvió fundamental para los investigadores. Cabe recordar que el personal policial que había allanado la finca de San Vicente en octubre de 2023 no logró confirmar con total certeza si el mobiliario de aquel lugar coincidía con el escenario de los videos de los dólares viralizados en la prensa.

El intento de Insaurralde por anular las pruebas y una fecha clave

Mientras la Justicia avanza sobre las propiedades, las defensas de los imputados juegan sus cartas en los tribunales. Los abogados de Jésica Cirio habían solicitado formalmente volver a tener acceso al departamento de Las Cañitas.

Ante el planteo, el juez Armella respondió que el inmueble no se encuentra clausurado y que no existen impedimentos para que la conductora ingrese al lugar de forma habitual.

Por el lado de Martín Insaurralde, su representación legal reclamó formalmente que las grabaciones de los dólares no sean tomadas como prueba válida dentro del expediente. La estrategia de la defensa apunta a poner bajo severa duda la legalidad del origen de ese material audiovisual.

Estas inspecciones oculares se concretaron, además, en medio de una fuerte embestida del exfuncionario contra el fiscal Sergio Mola. Insaurralde pretende apartarlo del caso mediante una recusación por supuesta «hostilidad y persecución mediática».

La defensa cuestionó con dureza que Mola haya pedido la detención del exintendente justo cuando está en marcha una pericia contable oficial sobre su evolución patrimonial.

Según los voceros del caso, dicha auditoría técnica ya se encuentra completada en un 91 por ciento. El informe tiene como fecha definitiva de entrega el próximo miércoles 17 de julio, un día clave que promete redefinir el futuro judicial de todos los implicados.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.