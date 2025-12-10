Causa Sur Finanzas: qué dijo la AFA por los allanamientos que salpican al entorno de Chiqui Tapia

Ayer se realizaron diversos allanamientos en la sede de la AFA y varios equipos de primera división. (Foto: Clarín Fotografía)

Luego de una jornada de alta tensión que incluyó 33 allanamientos simultáneos en clubes y oficinas del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio. A través de un comunicado oficial, la entidad fijó su postura frente a la investigación judicial que busca desentrañar una presunta red que abarca lavado de activos, autos de lujo, una mansión con helipuerto en Pilar y empresas sospechosas.

Sin hacer mención a las implicancias políticas ni a los vínculos personales con la financiera investigada que salpican a la dirigencia, la casa madre del fútbol optó por una respuesta técnica y legalista, confirmando los procedimientos tanto en la histórica sede de la calle Viamonte como en el predio de Ezeiza. El comunicado se publicó este martes en la página oficial de la AFA.

La respuesta de la AFA de Chiqui Tapia: «Disposición absoluta»

En el texto difundido, la AFA confirmó que los operativos respondieron a «dos requerimientos judiciales» en el marco de la causa vinculada a la empresa Sur Finanzas.

«La AFA en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario», reza el documento.

La estrategia de la defensa corporativa es mostrar transparencia administrativa. Según el comunicado, la institución «aportó toda la documentación física y digital solicitada por la medida«, buscando despegarse de las acusaciones de encubrimiento.

El contexto que la AFA no menciona

Si bien el comunicado se limita a lo procedimental, el trasfondo que investiga el juez Luis Armella es mucho más complejo y apunta al corazón del poder del fútbol:

La causa : se investiga a Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas con vínculo con 18 clubes) por montar una estructura de presunto lavado de dinero.





: se investiga a Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas con vínculo con 18 clubes) por montar una estructura de presunto lavado de dinero. El vínculo: Vallejo reconoció públicamente su relación con el presidente de la AFA. De hecho, uno de los allanamientos se realizó en el estadio del club Recreativo Estrella del Sur, que lleva el nombre del propio dirigente máximo del fútbol argentino.





Vallejo reconoció públicamente su relación con el presidente de la AFA. De hecho, uno de los allanamientos se realizó en el estadio del club Recreativo Estrella del Sur, que lleva el nombre del propio dirigente máximo del fútbol argentino. El dinero: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció hace dos semanas a la financiera Sur Finanzas por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos.

La Justicia analiza ahora los servidores y teléfonos secuestrados para determinar si el fútbol argentino fue utilizado como una plataforma para blanquear capitales de origen ilícito.

El comunicado oficial de AFA