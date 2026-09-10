Causa Vialidad: confirman que los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos

La causa Vialidad suma un nuevo capitulo. Luego de demoras y varios reclamos, la Justicia recibió un informe del Banco Galicia que confirma ya están disponibles lo más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kichner.

Decomisos por la causa Vialidad

El dinero de la hija de Cristina Fernández y Néstor Kirchner había sido congelado hace más de una década, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero ahora se reclama en el marco de la condena a seis años de prisión que cumple la exmandataria y titular del PJ.

En la misma causa de Vialidad se tramita, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.

Un listado de bienes se encuentra en la etapa final del decomiso a la espera de resoluciones de la Corte Suprema. Sin embargo, este primer grupo no alcanzaría para cubrir el monto total requerido, por lo que el Tribunal Oral Federal 2 analiza un segundo lote de propiedades presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

De acuerdo a lo detallado, los más de US$5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

La demora de la entidad bancaria en responder a la solicitud judicial sobre el estado de los fondos había generado inquietud en los tribunales, aunque su disponibilidad se confirmó finalmente esta semana.

El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner, y uno corresponde a la expresidenta.

Su situación es particular, ya que el TOF 2 dictó el decomiso de dichos activos y la Cámara Federal de Casación ratificó la decisión.

El máximo tribunal dejó firme el monto total a recuperar, fijado en $684.990 millones, aunque podría actualizarse por el impacto de la inflación y el paso del tiempo. Asimismo, la Corte debe resolver si alguna de estas propiedades será destinada al funcionamiento del Poder Judicial.

Esto se debe a que, de forma paralela, el tribunal fijó una acordada según la cual las propiedades decomisadas deben ofrecerse en primera instancia a su propia órbita. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y, recién superada esa etapa, el tribunal puede proceder con la ejecución.

Con información de La Nación