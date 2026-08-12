Causa Vialidad: embargan el departamento en San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario

La Justicia dio un nuevo paso en la ejecución patrimonial de la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) ordenó el embargo de un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que se destaca el departamento del barrio porteño de Constitución —ubicado en San José 1111— donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria, según revelaron Clarín e Infobae.

La resolución busca resguardar los $685.000 millones fijados en la sentencia firme como el monto del perjuicio patrimonial causado al Estado por las maniobras de corrupción en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La clave del fallo: indisponibilidad sin subasta inmediata

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso remarcaron los alcances de la decisión para evitar interpretaciones erróneas sobre los activos cautelados:

Alcance jurídico: El dictado de los embargos no implica la realización o subasta inmediata de los inmuebles, ni altera su titularidad registral definitiva por el momento.

El dictado de los embargos no implica la realización o subasta inmediata de los inmuebles, ni altera su titularidad registral definitiva por el momento. Objetivo: La medida busca asegurar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras concluye el trámite de decomiso definitivo con la intervención de las partes.

Esta decisión forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial que tramita en Comodoro Py, de acuerdo con lo informado por Clarín e Infobae. La primera tanda —que abarca 111 propiedades, entre ellas 20 de la familia Kirchner y 85 de Lázaro Báez— ya fue aprobada para decomiso y se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras la validación de Casación.

En esta nueva fase, el tribunal avanza sobre:

144 activos: Entre propiedades, vehículos y paquetes accionarios de diversas empresas.

Entre propiedades, vehículos y paquetes accionarios de diversas empresas. Fondos bancarios: Se incluyen los 5 millones de dólares hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia.

Se incluyen los hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia. Período sospechado: Se fijó como criterio cautelar a todos los bienes incorporados por los nueve condenados entre los años 2003 y 2015.

¿Por qué la medida alcanza a los hijos de la expresidenta?

En el escrito judicial citado por las fuentes periodísticas, los magistrados recordaron que la sentencia determinó que la maniobra defraudadora generó «beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner».

Los jueces remarcaron la existencia de una «conexión económica y comercial comprobada», argumentando que los emprendimientos de Báez alquilaron y construyeron en inmuebles de la familia, tanto a título personal como mediante las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Por ese motivo, el tribunal concluyó que el dinero del delito circuló y se asentó en los activos de dichas sociedades.