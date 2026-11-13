Choque fatal sobre la Ruta 22 en Cervantes: imputan a una mujer por la muerte de Omar Edgardo Moreno

Una mujer quedó formalmente imputada este viernes por su presunta responsabilidad en el siniestro vial ocurrido en mayo pasado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, en el que falleció Omar Edgardo Moreno y otras dos personas resultaron con heridas de gravedad.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías Claudia Lemunao avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal —al que adhirió la querella y no presentó objeciones la defensa particular— e imputó a la conductora por los delitos de homicidio culposo doblemente agravado (por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria), en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas.

La mecánica del hecho

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal Verónica Villarruel, el episodio ocurrió alrededor de las 10:27 de la mañana. La imputada conducía un Peugeot 307 en sentido este-oeste por la Ruta Nacional 22 y, al llegar al puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, inició una maniobra de adelantamiento en un tramo demarcado con doble línea amarilla.

Según detalló la acusación, la mujer se pegó a una camioneta para sobrepasar simultáneamente a dos automóviles y un camión, invadiendo así el carril contrario por donde circulaba el Ford Focus en el que viajaba Moreno.

«Moreno intentó evitar la colisión y se tiró a la banquina sur; lo mismo hizo la imputada», explicó el equipo fiscal. Como consecuencia de esa maniobra imprudente y antirreglamentaria, se produjo el impacto que provocó la muerte de Moreno y ocasionó lesiones graves tanto a la mujer que lo acompañaba como a la persona que viajaba de acompañante en el Peugeot 307.

Las pruebas de la acusación

Para sustentar los cargos, la Fiscalía reunió un extenso cuerpo probatorio que incluye el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, los informes del Gabinete de Criminalística de Cervantes y las pericias accidentológicas y mecánicas realizadas sobre ambos rodados, las cuales permitieron estimar las velocidades al momento del choque.

Entre los elementos determinantes, Villarruel destacó la incorporación de una filmación obtenida de un taxi que transitaba por la ruta en ese preciso instante, sumada a los testimonios del chofer de ese vehículo y del conductor del camión que la imputada intentó pasar. Asimismo, se presentaron los informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y la evolución clínica de la mujer sobreviviente, quien aún continúa bajo tratamiento médico.