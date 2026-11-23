El debate oral que busca esclarecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en un campo de Corrientes, ingresa en una semana determinante en la capital correntina.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, las audiencias por el caso Loan se reanudarán este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre 2026 en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, con una agenda marcada por el análisis de los primeros operativos policiales y por la comparecencia bajo juramento de José Alejandro Fernández Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña.

El cronograma de audiencias del juicio por el caso Loan y la declaración de José Codazzi

Según los registros judiciales del proceso que encabezan los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco, la actividad de esta semana se dividirá en dos jornadas clave para reconstruir tanto las horas posteriores a la desaparición del niño en 9 de Julio como el origen de las distintas hipótesis investigadas:

Miércoles 25 de noviembre 2026 : prestarán declaración efectivos policiales, profesionales técnicos y testigos vinculados con los rastrillajes y procedimientos realizados durante los primeros días de búsqueda, un tramo del expediente que quedó bajo observación tras los planteos surgidos el último jueves 19 de noviembre 2026 por presuntas irregularidades en actas y firmas oficiales.

: prestarán declaración efectivos policiales, profesionales técnicos y testigos vinculados con los rastrillajes y procedimientos realizados durante los primeros días de búsqueda, un tramo del expediente que quedó bajo observación tras los planteos surgidos el último jueves 19 de noviembre 2026 por presuntas irregularidades en actas y firmas oficiales. Jueves 26 de noviembre 2026 : será el turno de la citación más aguardada de la semana, cuando José Alejandro Fernández Codazzi deba responder preguntas como testigo ante el tribunal sobre el surgimiento de la versión del supuesto accidente vial que involucraba a Carlos Pérez y María Victoria Caillava , relato que realizó días atrás en televisión.

: será el turno de la citación más aguardada de la semana, cuando deba responder preguntas como testigo ante el tribunal sobre el surgimiento de la versión del supuesto accidente vial que involucraba a y , relato que realizó días atrás en televisión. Situación del senador Diego Pellegrini: en paralelo, los magistrados solicitaron al senador provincial correntino Diego Pellegrini que informe formalmente bajo qué modalidad prestará su testimonio dentro del debate oral.

Cuántos testigos faltan en el juicio por el caso Loan y cuándo serán los alegatos

El avance de las audiencias permite proyectar el calendario procesal del juicio por el caso Loan para los próximos meses, tanto en el tramo final de 2026 como en el inicio del próximo año judicial: