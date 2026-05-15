Mapa: dónde queda Laguna Salada, el megaproyecto de uranio que avanza en Chubut

Jaguar Uranium confirmó el inicio de tareas en el sector Guanaco, dentro del megaproyecto Laguna Salada, en la provincia de Chubut. (Foto: gentileza)

El mapa minero de Chubut sigue avanzando. Tras obtener la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la firma Jaguar Uranium comenzó esta semana las tareas de campo en el proyecto Laguna Salada. El objetivo es realizar perforaciones y estudios geofísicos para definir el potencial real de recursos en una zona que genera tanto interés económico como debate social.

A diferencia de otros proyectos mineros, Laguna Salada se destaca por ser un depósito «near-surface». Esto significa que el mineral se encuentra en capas de grava y arena a muy poca profundidad (generalmente menos de 2 metros), lo que permitiría una metodología de extracción distinta a la minería de socavón tradicional.

Ubicación exacta: ¿Dónde está Laguna Salada?

El proyecto se desarrolla en la zona central de la provincia de Chubut, en plena meseta patagónica. Su ubicación es estratégica por la cercanía con ciudades clave para la logística:

Distancia de Las Plumas: Se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de esta localidad.

Se encuentra a unos de esta localidad. Distancia de Rawson: Aproximadamente 270 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

Aproximadamente de la capital provincial. Distancia de Comodoro Rivadavia: Unos 230 kilómetros por vía terrestre.

Laguna Salada y La Rosada son dos proyectos a cargo de Jaguar Uranium. (Gentielza)

El yacimiento se extiende sobre mesetas de cima plana que se elevan unos 10 metros sobre la llanura circundante, específicamente en la margen norte del Río Chico, que fluye hacia el noreste hasta desembocar en el Río Chubut.