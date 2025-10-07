Condenan a más de 12 años de cárcel al hombre que mató de un disparo en la cabeza a Matías López en Neuquén

El tribunal colegiado de la Ciudad Judicial de Neuquén condenó a Maximiliano Claudio Robledo a 12 años y 6 meses de prisión efectiva por el homicidio de Matías López, ocurrido en febrero en el barrio Atahualpa, zona oeste de la capital provincial. La sentencia fue dictada tras un procedimiento abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el hecho.

La audiencia fue encabezada por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Luis Giorgetti y Cristian Piana, quienes avalaron el acuerdo presentado por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Tanto la querella particular, que representó a la familia de la víctima, como la defensa, se manifestaron conformes con la calificación legal y con la pena solicitada por la fiscalía.

El crimen se produjo entre las 23:30 del 12 de febrero y las 00:30 del día siguiente. Según la investigación, Robledo y López, que mantenían un conflicto previo, se cruzaron en la calle, lo que derivó en una violenta discusión.

Robledo, que se encontraba frente a su vivienda, disparó contra el auto de la víctima, quien viajaba junto a su pareja e hija. Al no conseguir herirlo, persiguió el vehículo y volvió a efectuar disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de López, provocándole la muerte por un traumatismo cráneo-encefálico grave.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar. La víctima había intentado refugiarse en una casa cercana donde había estado minutos antes, cuando recibió el disparo mortal.

La fiscalía atribuyó a Robledo el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, conforme a los artículos 41 bis, 45 y 79 del Código Penal.

Durante la audiencia, Gutiérrez detalló los agravantes y atenuantes del caso y solicitó la pena de 12 años y medio de prisión, que fue finalmente impuesta por el tribunal.

Con el acuerdo validado por las partes, Robledo fue declarado culpable y condenado a cumplir su condena de manera efectiva, dando cierre judicial al caso por el homicidio de Matías López.