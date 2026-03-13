Juicio por el intento de femicidio de Emily Ceco: “La estranguló para quitarle la vida”

Emily Ceco, quien lleva adelante una causa por intento de femicidio de su ex pareja (Santiago Martínez), declaró durante la primera jornada del proceso judicial ante el Tribunal de Morón durante más de cuatro horas, y relató en detalle los episodios de violencia que asegura haber sufrido.

En exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de la víctima, Roberto Castillo, confesó que vivió un momento de fuerte carga emocional durante su testimonio dado este miércoles: “Ella está muy conmocionada, declaró por más de cuatro horas”.

Emily Ceco declaró ante el Tribunal de Morón y reconstruyó el ataque que casi le cuesta la vida

Durante su exposición ante la Justicia, Ceco reconstruyó los hechos que desembocaron en el ataque que casi le cuesta la vida: “Contó todos los hechos que sufrió hasta que la estranguló para quitarle la vida”.

El testimonio de la joven fue una de las instancias centrales de la primera audiencia del juicio, en la que también declararon otros testigos vinculados a la causa.

Entre ellos estuvo el padre del acusado Martinez, quien también prestó declaración ante el tribunal.

De acuerdo con Castillo, el hombre se refirió directamente a la responsabilidad de su hijo en los hechos investigados: “Declaró el padre y dijo que Santiago responda por lo que hizo”.

Respecto del estado actual del proceso judicial, el letrado explicó que el juicio avanzará rápidamente en los próximos días.

En cuanto al calendario del juicio, el abogado anticipó que el proceso se encuentra en su tramo final: “Alegatos el viernes y sentencia”.

De esta manera, el tribunal escuchará en los próximos días los argumentos finales de las partes antes de dar a conocer el veredicto en una causa que mantiene en vilo a la familia de la víctima y a quienes siguen de cerca el desarrollo del proceso