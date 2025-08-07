Condenaron a un policía de Neuquén por abuso sexual: atacó a la víctima en la escuela policial . foto: Matías Subat

Un efectivo de la Policía de Neuquén fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado, ocurrido en agosto de 2022 en la Escuela de Formación Policial de Plaza Huincul. La sentencia fue dictada de forma unánime por un tribunal colegiado y contempla, además, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo fue emitido por las juezas Liliana Deiub y Alina Vanessa Macedo Font, y el juez Diego Chavarría Ruíz, en el marco de un acuerdo entre la fiscal del caso, Gabriela Macaya, la querella particular que representa a la víctima y la defensa del acusado, identificado como Patricio Eduardo Gómez.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 23 de agosto de 2022, cuando el oficial, aprovechando su jerarquía, ordenó a una estudiante asistir a un aula. Una vez allí, en un ambiente con poca iluminación, la tocó en distintas partes del cuerpo e intentó besarla por la fuerza. La víctima logró huir y recibió una amenaza por parte del agresor para que no revelara lo ocurrido.

Fue incorporado en el RiPeCoDIS

Como parte de la condena, Gómez fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS) y se le prohibió de manera absoluta regresar a la escuela de formación policial. La inhabilitación para cargos públicos es de carácter perpetuo, aunque podrá ser revisada dentro de cinco años.

Durante dos años, el condenado deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por la Justicia: mantener actualizado su domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, evitar cualquier contacto con la víctima y dos testigos del caso, no cometer nuevos delitos y completar un curso sobre perspectiva de género, cuya realización deberá ser acreditada.

El acuerdo alcanzado entre las partes evitó que la víctima tuviera que declarar en juicio, lo que fue valorado como una medida para resguardar su integridad y prevenir su revictimización.