El presunto asesino serial de Jujuy negó ser el autor de los homicidios y declaró ante la Justicia

Matías Jurado, principal sospechoso en la causa por presuntos asesinatos múltiples en San Salvador de Jujuy, declaró ante la Justicia y negó cualquier vínculo con los crímenes que se le atribuyen. Durante su indagatoria ante el fiscal Guillermo Beller, Jurado rechazó las acusaciones y afirmó no tener relación con las víctimas ni con los restos óseos encontrados cerca de su domicilio.

Jurado está actualmente detenido e imputado formalmente por el homicidio agravado de Jorge Omar Anachuri (68), se encuentra bajo investigación por su posible participación en la desaparición de otros cuatro hombres: Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25), todos en situación de calle.

Según informó la defensa, no existen pruebas directas que lo vinculen con los crímenes, y las imputaciones se basan, en su opinión, en rumores y testimonios no concluyentes.

El sobrino fue clave

No obstante, la causa sigue avanzando con nuevos elementos: en las últimas horas, la policía halló más restos óseos parcialmente calcinados en un basural cercano al domicilio de Jurado, ubicado en el barrio Alto Comedero.

Uno de los testimonios más comprometedores provino del sobrino del acusado, quien declaró que su tío, en el contexto de la búsqueda de Rosalía Castillo, una de las presuntas víctimas, le dijo a familiares: “Vení si querés ver”.

Además, el adolescente relató que los viernes Jurado solía reunirse con personas desconocidas, consumir alcohol y luego lo instaba a retirarse porque “pasaban cosas malas”.

Promesa de trabajo, el engaño

De acuerdo con la investigación, Jurado habría ofrecido a las víctimas trabajos como maleteros en la terminal de ómnibus. Una vez ganada su confianza, los invitaba a su casa, donde se presume que cometía los asesinatos, descuartizaba los cuerpos y los eliminaba.

En su domicilio se hallaron restos humanos, piel, ropa y otros indicios que lo comprometerían.

El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial. Mientras tanto, Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti. Con antecedentes penales por robos violentos desde su adolescencia, había recuperado la libertad en 2021 tras cumplir una condena de tres años y cuatro meses.

La Justicia espera los resultados de los peritajes forenses sobre los restos hallados para avanzar en nuevas imputaciones.