Techo Digno: tras una intensa audiencia en Cipolletti, el jueves se definirá sobre la prescripción

Fiscales y abogados defensores durante la audiencia de este lunes. Al fondo, el exintendente Tortoriello.

La causa Techo Digno que se tramita en Cipolletti y tiene entre los imputados a los exintendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, tuvo hoy otra intensa audiencia en la que se generó una nueva controversia entre los defensores y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna.

La audiencia que presidió la jueza Alejandra Berenguer tenía como objetivo que los defensores de los exmandatarios municipales y los empresarios además de los empresarios Arturo Rubén Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi, y la contadora del municipio Lucila Chiocconi.

La megacausa Techo Digno, que tiene más de 15 jefes comunales imputados tuvo la semana pasada la culminación del primer juicio con la absolución de Gustavo Gennuso del delito de peculado por el que lo había acusado la fiscalía que lidera Martín Lozada.

Para los próximos meses hay otros dos juicio proyectados, el de Juan Reggioni, exintendente de Fernández Oro, entre diciembre y principios de 2026, y el de María Eugenia Martini, exjefa comunal de Bariloche, que sería en marzo.

El diputado nacional Aníbal Tortoriello, que revalidó su cargo en la última elección estuvo presente en la sala de audiencias de los tribunales de Cipolletti. Tanto a él como a Baratti se los investiga por los delitos de malversación de fondos públicos y peculado.

En la última audiencia, casi un mes atrás, Márquez Gauna había citado sentencias del Superior Tribunal de Justicia para sostener su posición sobre los pedidos de prescripción de las defensas: la investigación debe continuar, ya que se analiza un posible perjuicio contra la administración pública.

Márquez Gauna argumentó que, debido a la condición de funcionarios públicos de los imputados, la prescripción no corresponde. Dirigió sus críticas con especial énfasis a Tortoriello y señaló que, cuando asumió la intendencia tras Baratti, no denunció las presuntas irregularidades detectadas.

En aquella audiencia las defensas solicitaron tiempo para revisar la jurisprudencia mencionada por el representante del Ministerio Público. Pero también surgió, en ese momento, un tema que los abogados defensores tomaron en la audiencia de este lunes para apuntar contra la acusación del fiscal y su adjunta, Natalia Poblete: el concepto de que Baratti y Tortoriello participaron de un solo hecho continuado.

Ante esta afirmación tanto Rafael Cuchinelli, abogado de Baratti, como Gustavo Palmieri, letrado de Tortoriello, y Juan Luis Vincenty, de Mendiberri, plantearon que se estaba afectando el derecho a la legítima defensa de sus clientes porque había cambiado el hecho por el que los acusaban y no se habían podían defender de la imputación.

Los letrados directamente pidieron la anulación de la acusación. Para ellos, en palabras de Cuchinelli «hay una clara mutación (del objeto de acusación). Hay dos claros hechos. Dos situaciones distintas», remarcó.

Márquez Gauna se mostró molesto ya que el planteo volvió a requerir una nueva argumentación. Y planteó que hubo una «autoría concomitante». Planteó que hay dos gestiones, pero un solo hecho por el que deben responder Baratti y Tortoriello.

Sobre este tema la jueza adelantó que definirá el próximo jueves en otra audiencia. Ese día Berenguer también decidirá sobre los pedidos de prescripción de la causa.

En la audiencia de este lunes las argumentaciones estuvieron centradas a partir de cuándo corren los plazos en el caso de los funcionarios públicos.

Palmieri planteó que lo que estaba en cuestión «cuál es el límite que le concedemos al Estado para investigar a un funcionario». «No se puede investigar las veces que se quiera. Insistimos con el pedido de prescripción», el pedido contó con la adhesión del resto de los letrados.

Finalmente la magistrada Berenguer ratificó que definirá los dos temas el próximo jueves en una audiencia citada para las 11,30.