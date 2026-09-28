Le dio un cabezaso a una policía y rompió un patrullero en Cipolletti, lo imputaron

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de Cipolletti acusado de agredir físicamente a una oficial de la Policía de Río Negro para evitar ser identificado y provocar daños en un patrullero durante un operativo de control. El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre, cerca de las 8:10 de la mañana, en el barrio 2 de Febrero de la ciudad de Cipolletti.

El procedimiento se desencadenó a partir de llamados al sistema de emergencias 911 por parte de vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia de un sujeto que causaba disturbios en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu intentaron identificar al sospechoso, quien reaccionó con extrema violencia para impedir el accionar policial.

Durante el forcejeo, el hombre le asestó un cabezazo en el rostro a una sargento, provocándole una lesión en el pómulo derecho. Lejos de deponer su actitud, el agresor continuó arremetiendo a patadas contra el móvil policial hasta que logró ser reducido y trasladado a la dependencia correspondiente.

El parte médico oficial constató que la funcionaria sufrió un hematoma en la zona ocular derecha, sin necesidad de hospitalización, mientras que el examen médico al imputado reveló que presentaba signos de ingesta de alcohol y medicamentos, aunque no registraba lesiones físicas.

En la audiencia, la fiscal de turno Alejandra Altamira y la adjunta Florencia Piantoni encuadraron el accionar del acusado bajo la calificación legal de atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, en calidad de autor. La acusación sustentó su pedido en los testimonios del personal policial interviniente, las declaraciones de vecinos del barrio y los certificados médicos emitidos. Como medida cautelar, la fiscalía solicitó la imposición de pautas de conducta, entre ellas la obligación de presentarse una vez al mes a firmar en la sede judicial.

Por su parte, el defensor oficial Rodrigo Martínez cuestionó la tipificación propuesta por la fiscalía y argumentó que correspondería una readecuación legal para diferenciar adecuadamente una resistencia a la autoridad de un atentado, aunque manifestó su conformidad con las medidas cautelares requeridas. Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos, dispuso las pautas de presentación solicitadas y habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.