«Contradictoria»: piden anular la decisión de la jueza de Neuquén que rechazó cargos por usurpación

La resolución de la jueza de Garantías que rechazó formular cargos en una causa por usurpación fue impugnada ayer por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que pidió anular la medida y que se programe una nueva audiencia con otro magistrado o magistrada.

El proceso se inició por una toma de terrenos municipales en Aluminé. Luego de varias instancias de mediación fallidas, el municipio de esa localidad decidió denunciar ante la Justicia a las últimas cinco personas que permanecían en el lugar, conocido como ex Campo Ayoso, cerca de la Ruta 23.

Hubo o no hubo «clandestinidad»

La teoría de la acusación fue presentada por el fiscal del caso Marcelo Jofré, quien les atribuyó a este último grupo el delito de usurpación clandestina. Esa tipificación contó con el respaldo de la querella, constituida por un abogado del municipio.

Desde la defensa desestimaron la acusación y pidieron el sobreseimiento de las cinco personas señaladas. Entre otros argumentos, remarcaron que el predio en cuestión no estaba señalizado ni tenía cartelería indicativa por parte de las autoridades.

La jueza de Garantías que dirigió la audiencia, Leticia Lorenzo, finalmente resolvió rechazar la formulación de cargos. Consideró que la fiscalía no logró una «descripción fáctica» del elemento típico de la clandestinidad, al que definió como una «exigencia objetiva para avanzar en la posibilidad de apertura de la investigación».

La magistrada, de acuerdo a la impugnación presentada por el fiscal, dijo que el ingreso fue «público» y «conocido», porque «se puso en conocimiento» a las autoridades y no hubo «ningún acto» tendiente a «ocultar» lo sucedido.

Sostuvo que las acciones realizadas, descritas más bien como de «visibilización», le impidieron «considerar» una situación que «configure el elemento típico de la clandestinidad».

Sin instancia penal posible, ordenó entonces la resolución del conflicto por la vía civil y, además, desestimó el pedido de sobreseimiento porque para eso se necesita que los cargos estén formulados primero.

La toma de tierras atrás de la fallida formulación de cargos en Neuquén

La toma comenzó a fines de mayo en un predio perteneciente al municipio de Aluminé. En un primer momento contó con más de 100 personas. Luego esa cifra se redujo a unos 50 ocupantes y a principios de septiembre solo quedaban cinco personas.

De acuerdo a lo que manifestó el intendente Diego Victoria, el último grupo apostado en el lugar se negó en reiteradas ocasiones a los ofrecimientos acercados por mediadores penales y por la misma gestión municipal.

Las propuestas consistieron, centralmente, en incorporarlos al registro de demanda habitacional que tiene la localidad. Se trata de un sistema destinado a ordenar la necesidad de viviendas, priorizar a las familias más vulnerables y concretar la adjudicación de lotes.

«Decidimos ir con la formulación de cargos», resumió el jefe comunal en contacto con este diario.

Una resolución «contradictoria»: la crítica del fiscal

En disconformidad con lo resuelto, el fiscal planteó que la decisión de Lorenzo fue «arbitraria». Según dijo, «vulneró el principio de inmediación y el debido proceso».

El representante del Ministerio Público consideró que la resolución fue «lógicamente contradictoria con la prueba exhibida al presentar el caso de formulación de cargos, evitando poder llegar a un juicio y determinar la responsabilidad penal de los imputados».

Y detalló: «La jueza no valoró que para interpretar la clandestinidad en la usurpación de un terreno de carácter municipal el mismo estaba sin protección, que no se trató solo de un acto oculto, sino también de la falta de conocimiento y consentimiento del acto por parte del ejecutivo municipal, propietario del terreno. Así la clandestinidad, en este contexto, no implica necesariamente que los actos de ocupación se realicen en secreto o de noche. Sino que la acción se lleva a cabo a espaldas del titular del bien”.

A su criterio, los llamados usurpadores se aprovecharon de «la falta de vigilancia» y de «la falta de protección» del terreno, lo que les permitió «tomar posesión» del mismo sin que la municipalidad de Aluminé se enterara.

El planteo, se explicó en el comunicado emitido por el MPF, lo deberá resolver ahora un Tribunal de Impugnación compuesto por tres integrantes. La audiencia será fijada por la Oficina Judicial de Zapala en una fecha todavía a confirmar.