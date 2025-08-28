Tres condenados por el crimen de Oscar «Picoleta» Ripari en Roca: lo mataron para robarle carne y pollos

En una resolución unánime, un tribunal colegiado de Roca condenó a 10 años de prisión efectiva a Maicol Fabián Yáñez, Juan Manuel Canales y Ángel Martín Ochonga, declarados coautores del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari. La sentencia se dictó bajo la modalidad de juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía, las defensas y los propios imputados.

El hecho que se les atribuyó ocurrió en diciembre de 2024, cuando ingresaron violentamente a la habitación donde Ripari descansaba dentro de una carnicería de la zona norte de Roca. Allí lo golpearon brutalmente, provocándole lesiones internas que derivaron en su muerte pocas horas después. En medio de la agresión, los condenados se apoderaron de dinero en efectivo, pertenencias personales, costillares y pollos del comercio.

Un robo planificado que terminó en crimen

Según la investigación, los imputados irrumpieron mediante patadas en la puerta de la víctima. Una vez adentro, lo atacaron en la cabeza, el rostro y la zona costal izquierda, ocasionándole un desgarro en el bazo que provocó una hemorragia interna fatal.

Tras la agresión, sustrajeron alrededor de 500.000 pesos, documentación personal, un celular, tarjetas de débito, un par de zapatillas deportivas y mercadería valuada en varios cientos de miles de pesos, entre ellos, 10 costillares de carne vacuna y cajas de pollos. Todo lo robado fue trasladado al domicilio de Ochonga, quien fue señalado como el organizador logístico del delito.

La investigación y las pruebas reunidas

La fiscalía, a cargo de Teresa Giuffrida y Marcelo Ramos, presentó una vasta cantidad de pruebas que permitieron sostener la acusación. Entre ellas se destacaron croquis de Criminalística, actas de inspección ocular, fotografías del lugar, rastros de calzado y daños en la cerradura.

Se incorporaron además testimonios clave, entre ellos el del carnicero dueño del local donde Ripari vivía en una pieza. Vecinos también declararon haber visto movimientos sospechosos en la casa de Ochonga y haber percibido olor a carne en descomposición tras el hecho.

Evidencia tecnológica y allanamientos

Los investigadores realizaron múltiples allanamientos entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Se secuestraron teléfonos celulares, motocicletas, DVRs con registros fílmicos, armas blancas y ropa que coincidía con lo visto en cámaras de seguridad.

El análisis forense de celulares reveló conversaciones entre los imputados y sus contactos, en las que se jactaban de la golpiza a Ripari y hablaban de la venta de carne y pollos robados. Pericias informáticas confirmaron, además, la correspondencia entre fotos de zapatillas y motocicletas de los acusados con las imágenes captadas en la carnicería.

El juicio abreviado y la pena impuesta

La fiscalía encuadró la conducta de Yáñez, Canales y Ochonga en el delito de homicidio en ocasión de robo (artículo 165 en concurso con el 45 del Código Penal). Tras un acuerdo entre las partes, se estableció una pena única de 10 años de prisión efectiva.

En el caso de Ochonga, la condena incluyó la unificación con una pena condicional previa de ocho meses por lesiones en contexto de violencia de género, que quedó revocada.

Cabe destacar que, la causa tiene otro imputado que no fue incluido en el acuerdo. La causa avanzará a juicio oral y público.

La resolución del tribunal

El presidente del tribunal de jueces, Emilio Stadler, al leer el veredicto, destacó que la calificación legal era coherente con la descripción de los hechos y que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados. Señaló que la pena acordada se encontraba dentro de los márgenes legales y correspondía imponerla con las accesorias y costas procesales.

“Homologamos el acuerdo pleno alcanzado por las partes y condenamos a los imputados como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo a la pena de 10 años de prisión efectiva”, resolvió el magistrado. La jueza Verónica Rodríguez y el magistrado Maximiliano Camarda adhirieron en su voto.