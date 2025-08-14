Crimen de Valeria Lobos en Neuquén: por un acuerdo judicial, se declaró culpable su expareja

El juez de garantías Luis Giorgetti declaró penalmente responsable a Franco Nazareno Montoya por el homicidio de su expareja, Valeria Roxana Lobos, en un hecho ocurrido en Centenario el 12 de octubre de 2024. La resolución se dio tras un acuerdo de partes presentado por la asistente letrada Carolina Gutiérrez y con el aval de la querella y la defensa.

De acuerdo con la investigación, la noche del ataque, entre las 21:20 y las 21:50, Montoya mantuvo una discusión con Lobos en la vivienda que compartían.

En medio del altercado, le disparó en el abdomen con la intención de matarla. La mujer permaneció internada en terapia intensiva durante más de dos meses y falleció el 18 de diciembre a causa de las lesiones.

Cómo avanzó el caso hasta el acuerdo judicial

Inicialmente, la fiscalía lo había acusado de homicidio agravado por femicidio y uso de arma de fuego, pero en la audiencia de este miércoles el magistrado desestimó el agravante de femicidio. Así, la calificación legal quedó como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

La acusación se respaldó con testimonios de efectivos policiales, médicos y peritos, además de pruebas documentales y elementos secuestrados. Montoya permanece detenido bajo prisión preventiva debido al riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

Con la homologación del acuerdo, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha del juicio de cesura, instancia en la que se determinará la pena que Montoya deberá cumplir.