Crimen del joven de Neuquén en Bolivia: archivaron la causa y la familia reclama justicia

Matías Rosales fue asesinado el 12 de septiembre en Oruro, Bolivia. El lunes 13 de junio, a ocho meses del crimen, la madre del joven de Neuquén, Carina Cheuquepan, se presentó en la fiscalía para solicitar los avances en la investigación. De regreso en Neuquén, visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO para contar las novedades: «Nos dijeron que la causa se había cerrado».

Escuchá a Carina y Natalia Cheuquepan en RÍO NEGRO RADIO:

Afirmó que ni siquiera fueron notificados. «Me enojé mucho. Realizamos un recurso y pedí hablar con el fiscal de la causa, el fiscal general, el señor Aldo Morales Guzmán», relató. Indicó que recién a las 18 de ese lunes se pudo reunir con el representante del Ministerio Público Fiscal de Oruro, quien no supo darle explicaciones, pero le prometió que volvería a abrir la investigación.

Sin embargo, Carina volvió con la sensación de que todo quedaría en la nada. «Salí muy decepcionada, porque sentí que me palmeaba la espalda y, en realidad, no lo iba a hacer», comentó. «A puertas cerradas», el funcionario se comprometió a realizar una audiencia el 10 de junio habrá una audiencia en la que se le notificará la reapertura de la causa.

Carina no sólo reprochó el el accionar de la fiscalía, sino también del consulado argentino en Bolivia. «Nos dejaron solos. No levantan un teléfono para saber cómo va la causa. Es más, no tenían conocimiento de que se había cerrado», remarcó.

La familia de Matías Rosales tiene una abogada en Oruro que la ha ayudado con la causa, pero también buscan asesoramiento legal en Argentina para «combinar esfuerzos». Pese a las dificultades, no piensan retroceder en el pedido de justicia. «Pensaron que iba a ir a buscar sus cenizas y nunca más iba a volver», comentó Cheuquepan, aunque sostuvo: «Nosotros vamos a continuar».

La familia de Matías Rosales mantiene vivo el reclamo de justicia por el crimen del joven de Neuquén asesinado en Bolivia.

Crimen de Matías Rosales: la familia insiste con el identikit

Para la madren del joven asesinado en Bolivia, el caso podría haberse resuelto facilmente si la Policía hubiese difundido el identikit del principal sospechoso al que apunta Florencia, la pareja de Matías que estaba de viaje con él en Oruro: un hombre colombiano «con razgos muy marcados», al que habían conocido.

La hermana de Matías, Natania Cheuquepan, acompañó a Carina al piso de RÍO NEGRO RADIO y agregó: «Florencia fue violentada por la Policía. Quisieron sacarle el celular, quisieron obligarla a afirmar que mi hermano había fallecido por otras causas. La obligaron, en todo momento, hasta que mi mamá pudo llegar a Bolivia y, de alguna manera, acompañarla».

«Florencia dice que tenía las paletas (dientes) negras. Dice que tenía un tatuaje arriba de su ceja, que tenía el labio, aparentemente, leporino. Contó muchas características del colombiano que lo podían definir. Yo creo que lo podrían haber encontrado porque, aparte de todo, es una persona que tiene antecedentes. Yo tengo fe de que lo van a encontrar porque él va a volver», confió Carina.

Natalia Cheuquepan, hermana de Matías Rosales, visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO junto a su madre. (Foto: Cecilia Maletti).

