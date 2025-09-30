Crimen del joven en El Bolsón: detienen a una mujer por encubrimiento y secuestran una escopeta

La investigación por el asesinato de un joven de 25 años en El Bolsón continúa su curso tras el violento hecho ocurrido en la madrugada del último lunes. La víctima, identificada como Julián Salvo Daniel, murió luego de recibir múltiples puñaladas.

El ataque se produjo en la intersección de Cacique Linares y Las Heras, en el Barrio Industrial, donde Salvo llegó acompañado por otro joven. Allí se encontró con dos personas que se estaban en una vivienda de la zona, y en ese contexto se desató una fuerte discusión.

De acuerdo con lo informado, el enfrentamiento tendría su origen en conflictos personales de vieja data, lo que habría derivado en la brutal agresión que terminó con la vida del joven.

Usaron un cuchillo

Salvo fue herido con un cuchillo de entre 25 y 30 centímetros, y las primeras pericias indican que también pudo haber existido la presencia de un arma de fuego durante la disputa.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima alcanzó a ser trasladada con vida al hospital local. Sin embargo, falleció horas después como consecuencia de un certero puntazo en el tórax.

Con la confirmación de la muerte, la fiscalía dispuso una serie de diligencias urgentes que permitieron dar con el primer detenido, señalado como el presunto autor del ataque.

La captura se produjo a las pocas horas del deceso. El sospechoso fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia, imputado por homicidio.

Detuvieron a una mujer

En paralelo, efectivos policiales allanaron una vivienda del mismo barrio y detuvieron a una mujer de 32 años, sospechada de encubrimiento en relación con el crimen.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron además un arma de fuego, que habría sido utilizada como elemento disuasivo en la discusión que derivó en el homicidio.

Se trataba de una escopeta calibre 28, encontrada junto a otras armas de fuego en el domicilio allanado, todas ellas ahora bajo peritaje para determinar su posible vinculación con el hecho.