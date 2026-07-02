La Justicia intimó a la ANSES para que restituya la pensión de Cristina Kirchner y le pague una asignación de alrededor de $15 millones

La Justicia previsional intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que, en un plazo de diez días, restituya el pago de la pensión de privilegio que percibía Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner, cuyo monto actualizado rondaría los 15 millones de pesos mensuales.

La resolución judicial ordena al organismo previsional dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en febrero pasado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, quienes habían dispuesto el restablecimiento provisorio del beneficio mientras se resuelve el juicio de fondo iniciado por la expresidenta.

De acuerdo con la fecha de notificación, el plazo para que la ANSES cumpla con la decisión judicial vencerá el próximo 8 de julio. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno acatará la orden, aunque mantendrá vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la resolución.

La cautelar y el reclamo de Cristina Kirchner

La medida cautelar fue concedida luego de que Cristina Kirchner apelara una resolución de la jueza federal previsional Karina Alonso Candis, quien inicialmente había rechazado su pedido para recuperar los beneficios previsionales que le fueron suspendidos.

La exmandataria inició una demanda contra la ANSES tras la decisión adoptada en noviembre de 2024 por el entonces director ejecutivo del organismo, Mariano de los Heros, quien dispuso la baja tanto de la jubilación de privilegio correspondiente a su condición de expresidenta como de la pensión derivada de su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La suspensión de ambos beneficios se produjo después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad, sentencia que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.

La discusión por la garantía

Días atrás, la ANSES solicitó a la Justicia que exigiera a la expresidenta la constitución de una «caución real» como condición para ejecutar la medida cautelar, con el objetivo de garantizar la eventual devolución de los fondos en caso de que la sentencia definitiva resulte desfavorable para Cristina Kirchner.

Sin embargo, la exmandataria presentó una «caución juratoria», mediante la cual se comprometió a restituir los importes percibidos si así lo determinara la Justicia, aunque sin ofrecer bienes concretos como garantía.

La jueza Alonso Candis consideró cumplido el requisito exigido y, mediante una resolución firmada el pasado 24 de junio, intimó a la ANSES a cumplir con la medida cautelar.

«Encontrándose cumplido el recaudo exigido para la efectivización de la medida cautelar oportunamente dispuesta, intímese a la demandada para que, dentro del plazo de diez días, dé cumplimiento a lo resuelto», sostuvo la magistrada.

La resolución aclaró además que la restitución del beneficio no incluye pagos retroactivos ni intereses, ya que esos aspectos no fueron contemplados en la medida cautelar.

Cuánto cobraría Cristina Kirchner

Según la presentación realizada por la ANSES ante la Justicia, la asignación mensual vitalicia cuya restitución fue ordenada ascendería actualmente a aproximadamente 38 jubilaciones mínimas, lo que equivale a unos 15,3 millones de pesos mensuales.

El pago dispuesto tiene carácter estrictamente provisorio y permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad o no de la decisión administrativa que dio de baja los beneficios previsionales.

Cuando ambos beneficios se encontraban vigentes, Cristina Kirchner percibía más de 35,2 millones de pesos brutos mensuales y cerca de 22 millones de pesos netos.

La Corte Suprema y el dictamen del Procurador

Mientras continúa la discusión judicial, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió recientemente un dictamen favorable a que la Corte Suprema intervenga en el caso y deje sin efecto la medida cautelar.

En su opinión, la existencia de una condena penal firme que implica la suspensión del cobro de beneficios previsionales de privilegio impediría otorgar la percepción de esos ingresos, incluso de manera provisoria.

La Corte Suprema deberá resolver ahora si admite los recursos presentados por la ANSES y el Ministerio Público y si mantiene o revoca la cautelar que permitió el restablecimiento transitorio de la pensión de privilegio de Cristina Kirchner.

Con información de LN.