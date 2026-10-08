Crueldad animal en Roca: pidieron condena para el hombre que disparó dos veces contra el perro de sus vecinos

La jueza Verónica Rodríguez dará a conocer su resolución el 16 de octubre en los Tribunales de Roca.

La Fiscalía y la querella solicitaron que el hombre acusado de disparar dos veces contra Horus, el perro de sus vecinos, sea declarado responsable penal. El pedido fue realizado durante los alegatos de clausura del juicio que se desarrolla en los Tribunales de Roca. La defensa penal pública, en cambio, pidió la absolución de su asistido.

El fiscal Marcelo Ramos sostuvo que la prueba producida durante el debate permitió acreditar la acusación. “Se ha podido demostrar más allá de toda duda razonable que el hecho cometido por el hombre constituye el delito que nos convoca”, afirmó.

La acusación: dos disparos y más de tres horas de agonía

Para la Fiscalía, el imputado actuó deliberadamente con el objetivo de lastimar al animal. “La acción del imputado fue desplegada de manera deliberada con el sólo fin de lastimar y causar un sufrimiento innecesario a Horus”, sostuvo.

Ramos señaló que no existen dudas sobre las circunstancias centrales del episodio: quién efectuó los disparos, que utilizó un arma larga, una carabina, y que fueron dos impactos que quedaron alojados en el cuerpo del perro.

El fiscal también planteó que el sufrimiento estuvo vinculado con la zona donde recibió los disparos. “El imputado decidió darle los dos disparos en el flanco trasero”, afirmó, y sostuvo que Horus permaneció agonizando durante más de tres horas hasta morir en una veterinaria.

La Fiscalía consideró además que durante el debate quedó acreditado un “ánimo de placer” y un “espíritu de venganza”, y rechazó que existiera alguna causal de justificación. En ese sentido, Ramos cuestionó que la defensa buscara explicar la conducta del acusado y recordó una supuesta promesa anterior de matar al animal.

La defensa cuestionó la conducta de los dueños

La querella adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal. La defensa penal pública, representada por Miguel Salomón y Máximo Ballvé, pidió la absolución y centró su planteo en las obligaciones de los propietarios de Horus.

Salomón sostuvo que los dueños no habrían cumplido con la ordenanza municipal sobre tenencia responsable de animales y mascotas. Señaló además que Horus figuraba en la lista de perros potencialmente peligrosos y que correspondía a sus propietarios mantenerlo encerrado.

“Nuestro asistido no tuvo ningún tipo de animosidad contra Horus”, afirmó Ballvé. Como parte de ese argumento, mencionó que el imputado tiene perros rescatados de la calle y que una inspección municipal habría acreditado que mantiene a sus mascotas bajo condiciones de cuidado responsable.

Según la defensa, el hombre “nunca buscó causar este mal a Horus” y no existió una intención deliberada de provocarle sufrimiento.

El veredicto se conocerá en octubre

Concluidos los alegatos, la jueza Verónica Rodríguez deberá resolver sobre la responsabilidad penal del acusado. La magistrada dará a conocer su decisión el viernes 16 de octubre a las 11:30, en los Tribunales de Roca.

Hasta entonces, la Justicia deberá analizar los testimonios, pericias y demás elementos incorporados durante el debate para determinar si corresponde la responsabilidad penal solicitada por la Fiscalía y la querella o la absolución planteada por la defensa.