Denunció una estafa en Bariloche y demandó al banco: la Justicia rechazó su pedido de indemnización

Todo comenzó en Bariloche, cuando una clienta de un banco denunció que un simple llamado telefónico terminó convirtiéndose en el primer paso hacia una estafa la perjudicó. Sin embargo, la investigación determinó que la entidad no tuvo responsabilidad y terminó de ratificarse en la Cámara de Apelaciones.

Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Bariloche ratificó un rechazo al pedido de indemnización por daños y perjuicios, en un fallo que desestima la acusación en reclamo por seguridad financiera y responsabilidad del Banco La Pampa.

Cómo fue el reclamo que terminó en rechazo

La demandante admitió que el banco no tuvo responsabilidad en la consumación de la transferencia y en el retiro de fondos por pate del destinatario. No se probó daño moral alguno y no se acreditó daño material.

De la misma manera, en el proceso judicial, el banco sostuvo que no fue su responsabilidad y alegó que la clienta había sido víctima de un engaño externo.

Fe de erratas

Erróneamente este medio publicó que el fallo había condenado al Banco La Pampa. En esta última actualización, se brinda la información correcta. Pedimos disculpas a los involucrados y nuestros lectores.