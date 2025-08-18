Desde el entorno del juez Guerra Labayén ratificaron los motivos que lo llevaron a juicio político

El juez de Viedma Gustavo Guerra Labayén afrontará finalmente el 4 de septiembre un juicio político en el que se evaluará su desempeño, más específicamente en el atraso en dictar sentencias y la pérdida de jurisdicción en algunos procesos.

Justamente sobre este último punto, una fuente cercana al magistrado cuestionó cómo se produjo la denuncia para pedir la pérdida de jurisdicción de las causas. Desde el entorno del magistrado se aseguró que fueron ocho escritos presentados por ocho letrados que básicamente decían lo mismo.

Guerra Labayén lleva suspendido en sus funciones desde junio de 2024. Esta medida fue cuestionada desde el entorno del camarista laboral, que indicó que fue excesiva. «Fue una suspensión absolutamente arbitraria, porque generalmente podés seguir desempeñando tu función en la medida que el ejercicio de la función no afecte el sumario», remarcó la fuente consultada.

La fuente consultada cercana al camarista laboral ratificó que el juicio político contra el juez es producto de su postura contra un grupo de abogados de Viedma a los que cuestionó por tener intereses tanto en la empresa estatal de seguros Horizonte, como en el ámbito privado.

También se planteó desde el entorno del magistrado que hay un acuerdo entre los representantes del Gobierno provincial (legisladores) y el Colegio de Abogados de Viedma para votar en contra del camarista, ya que hasta ahora siempre actuado en el mismo sentido.

El magistrado pretende que no se cambie la composición del grupo de abogados que conforman el Consejo de la Magistratura. Se indicó que está abierta esta posibilidad con la elección de nuevos consejeros en el Colegio de Abogados de Viedma.

Desde el entorno del juez plantearon que no debe variar su composición, que se definió que tenga un un integrante menos por la denuncia del cuerpo de letrados contra el funcionario judicial.