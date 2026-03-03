Tres detenidos con autos robados tras un operativo con monitoreo del 911 en Fernández Oro

Un operativo policial en Fernández Oro derivó en la detención de tres personas oriundas de Neuquén y el secuestro de dos vehículos, uno de ellos con pedido de secuestro vigente. El procedimiento se inició tras una denuncia por el ingreso a un domicilio.

La intervención fue encabezada por personal de la comisaría 26, que logró ubicar un Toyota Corolla en barrio Terra de Oro y activar un seguimiento que culminó con la interceptación de otro rodado sobre la Ruta Provincial 65.

Hallazgo del vehículo con pedido judicial

Según informó el comisario Miguel Elifonso, el Toyota Corolla fue localizado durante recorridas preventivas. Al verificar sus datos en el sistema, se constató que registraba pedido de secuestro desde el 28 de febrero, solicitado por la comisaría 1 de Neuquén Capital.

Se convocó a personal de Gabinete, que realizó toma fotográfica y demás diligencias de rigor, procediéndose al traslado del rodado a la unidad policial. Además, se detectó que el vehículo tenía colocada una chapa patente que no correspondía.

Cámaras y seguimiento

En las inmediaciones se relevaron cámaras de seguridad aportadas por un vecino. Las imágenes muestran que a las 9.30 descendieron tres personas —dos hombres y una mujer— del Corolla y abordaron un Ford Fiesta Kinetic, retirándose en dirección contraria a la Ruta.

Horas más tarde, a las 14.30, el Centro de Monitoreo detectó al Ford circulando por RP 65. Con esa información, personal policial lo interceptó en calle Los Manzanos. Sus ocupantes fueron identificados y trasladados en calidad de demorados.

Investigación en curso

La Fiscalía inició actuaciones judiciales por robo, secuestro de vehículos y encubrimiento. Por disposición judicial, ambos autos quedaron retenidos para inspecciones y posterior reconocimiento por parte de su propietario legítimo.

Las tres personas quedaron detenidas a la espera de la formulación de cargos. Los sospechosos tendrían antecedentes por delitos contra la propiedad y no descartan que estén vinculadas con otros robos en la región.