Párense de Manos IV: cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

La venta de entradas para la cuarta edición de Párense de Manos ya tiene precios. El evento de boxeo y entretenimiento se realizará el viernes 18 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Vicente López, con una cartelera que reunirá a creadores de contenido, figuras de la música, periodistas deportivos y personalidades del espectáculo.

Párense de Manos IV: precios, sectores y promociones

Las localidades tienen valores que van desde los $50.000 hasta los $165.000, de acuerdo con el sector elegido. Las opciones disponibles son: Campo B ($50.000), Campo A ($55.000), Popular B ($60.000), Popular A ($65.000), Platea B ($75.000), Platea A ($85.000), Campo VIP ($140.000) y VIP ($165.000).

Además, se anunció una promoción para clientes del Banco Nación: habrá 20% de descuento pagando con MODO y tarjeta de débito Mastercard BNA, con un tope de reintegro de $15.000 por cliente.

Cada compra podrá incluir un máximo de cinco entradas. El ingreso estará prohibido para menores de 3 años, mientras que los mayores de esa edad deberán contar con ticket. Los menores de 14 años tendrán que ingresar acompañados por un adulto. Las entradas están disponibles en la plataforma PlanOut.

Las puertas del estadio abrirán a las 16:30, mientras que la previa con alfombra roja comenzará a las 17:30. Los combates arrancarán a las 19:00 y se extenderán durante la noche, acompañados por shows musicales.

La cartelera contará con nueve peleas, incluida la estelar entre Shelao y Andoni, pactada a cuatro rounds. La transmisión será gratuita y en alta definición a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de Paren la Mano.