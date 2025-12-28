Diego Maradona, Julieta Makintach, fentanilo contaminado, Leonardo Cositorto y más: las causas judiciales más resonantes del 2025 

El año 2025 se trató de uno de los más impactantes respecto a casos judiciales con personajes de suma importancia, Un repaso de las causas que más resonaron, entre ellas, las de Diego Armando Maradona, Clan Sena, Julieta Makintach, Leonardo Cositorto y Julieta Prandi.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó el año con récord histórico de sentencias. En 2025 dictó casi 15.700 penas y resolvió cerca de 28.900 causas.

Causas judiciales 2025: inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

El debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona comenzó el 11 de marzo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, donde 44 testigos declararon ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (subrogante).

Dalma, Gianinna y Jana -tres de las hijas del “Diez”-, las hermanas, Verónica Ojeda, el abogado Víctor Stinfale, los médicos forenses y la psiquiatra Agustina Cosachov, una de los ocho acusados son algunas más sobresalientes que comparecieron en las audiencias.

Acusados: neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo y la enfermera Dahiana Madrid.

Inicio del juicio de Diego Maradona. Foto: Gentileza NA.

Causas judiciales 2025: condenas a Cositorto

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue condenado el pasado 25 de febrero a la pena de 12 años de prisión al ser considerado jefe de asociación ilícita y coautor por estafa en la provincia de Corrientes.

Por su parte, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino recibieron ocho años por ser miembros de dicha asociación ilícita y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) correntino confirmó las penas y rechazó los recursos de Casación por las defensas, al tiempo que el empresario también fue condenado en Salta a 11 años por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Causas judiciales 2025: Milei y la criptomoneda que le provocó el inicio de una causa

El presidente Javier Milei se vio envuelto en polémica cuando promocionó en redes sociales la criptomoneda Libra, la cual sufrió un desplome del 89% de su valor en apenas cuatro horas.

El evento generó pérdidas millonarias a más de 44.000 inversores que habían confiado en el respaldo y la credibilidad sugerida por el gobierno.

Causas judiciales 2025: los hermanos Kiczka, condenados por pedofilia

El ex diputado del partido Activar Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil.

Su hermano Sebastián recibió años 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Se trató de un caso histórico en la provincia de Misiones, ya que fue la primera vez que se realizó un juicio por un delito tan grave como la pedofilia y el MASI.

Causas judiciales 2025: atentado a la AMIA piden juicio por ausencia

El titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la AMIA, Sebastián Lorenzo Basso, solicitó al juez federal interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Daniel Rafecas, la aplicación de la Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia respecto de aquellos imputados que fueron declarados rebeldes.

Causas judiciales 2025: fentanilo contaminado

A mediados de mayo se dieron a conocer de manera pública las primeras denuncias contra Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., por la fabricación de ampollas de fentanilo adulteradas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Actualmente se investigan 173 fallecimientos de pacientes en hospitales del país, mientras que Furfaro, accionistas y encargados de áreas de ambos laboratorios están detenidos y procesados.

Las autoridades catalogan el caso como la peor tragedia sanitaria del país al constatar que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios, que los hospitales ocultaron casos, que hubo documentación armada “a posteriori” por parte de las autoridades de ambos laboratorios y que los organismos de control actuaron tarde y de manera deficiente.

Causas judiciales 2025: anularon el juicio por la muerte de Maradona

Después de 19 audiencias, el Tribunal N°3 de San Isidro anuló el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona al constatar la creación de un documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien en dicho debate era magistrada vocal.

Durante la semana de investigación por parte de la fiscalía se realizaron allanamientos y se logró acceder al guion del documental, así como también a parte de los videos que ya habían sido registrados dentro del Tribunal y de la sala de audiencia, pese a que no tenían autorización.

Causas judiciales 2025: sentencia en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal

En junio, después de seis largos meses, el jurado popular encontró culpable a la enfermera Brenda Agüero por la muerte de cinco bebés y la tentativa de homicidio en otros ocho recién nacidos, a quienes les inyectó potasio e insulina.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba luego dictó que la acusada sea condenada a prisión perpetua. En la causa hubo otros imputados, muchos de los cuales también fueron sentenciados, mientras que otros resultaron absueltos.

Causas judiciales 2025: Julieta Prandi, un “fallo ejemplar” en violencia de género

La actriz y conductora Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi por violencia física, psicológica y sexual durante su relación, en octubre de 2021, mientras que el juicio comenzó en agosto pasado y culminó con la condena de Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

La misma Prandi, que se ocupó de compartir su caso en los medios y concientizar, relató aberrantes situaciones que debió atravesar durante años -se habló de más de 100 episodios- por lo que el empresario quedó detenido al finalizar una audiencia multitudinaria en las inmediaciones de los tribunales de Zárate, el 13 de agosto pasado.

Prandi, que se definió aliviada por el fallo y sostuvo que “por fin se hizo justicia”, mientras que uno de los abogados representantes de la actriz, Javier Baños, definió el fallo como “ejemplar”. Prandi también fue acompañada legalmente por Fernando Burlando.

Causas judiciales 2025: causa ANDIS

Se dio inicio a una mega investigación luego de la filtración de un audio atribuido a Diego Spagnuolo, director de la entidad y abogado cercano al Presidente, donde se mencionaba el presunto cobro de coimas por la compra de medicamentos.

Causas judiciales 2025: Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona que terminó destituida

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad el 18 de noviembre de 2025 por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense tras ser acusada de participar en un documental relacionado con el juicio por la muerte de Diego Maradona, lo que derivó en la nulidad del proceso, hecho por el que además quedó inhabilitada para ejercer funciones judiciales.

Durante la audiencia en el Anexo del Senado en La Plata, Makintach se declaró “desilusionada”, mientras su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo del jury, y en la causa penal que se sigue en su contra se rechazó un pedido de detenerla y también su recusación de los fiscales, por lo que ese expediente continúa su curso.

Causas judiciales 2025: Cuadernos, el juicio contra Cristina Kirchner

En octubre se dio inicio al juicio contra la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, además de otros 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

Se encuentran acusados de liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, para recaudar dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

Causas judiciales 2025: el clan Sena fue declarado culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cometido en julio de 2023 en la provincia de Chaco.

Si bien las penas se conocerán el próximo 10 de febrero, el jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela por el crimen de la joven, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento. Griselda Reynoso fue sobreseída.

Causas judiciales 2025: condena al policía retirado que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

El oficial retirado de la Policía Federal que mató al vecino que se negó a bajar el volumen de la música en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador durante el festejo de Navidad fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión.

Se trata de Rafael Moreno, de 75 años, que el 25 de diciembre de 2024 asesinó de un disparo en el estómago al colectivero Sergio David Díaz, de 40, después de que los miembros de un jurado popular lo declaró penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de armas.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza dictaminó la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego y se desestimó el pedido de los abogados del culpable para que sea beneficiado con el arresto domiciliario.

Causas judiciales 2025: pedido de elevación a juicio de Roberto Bárzola por el femicidio de Nora Dalmasso

El fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, y pidió la elevación a juicio oral contra el imputado Roberto Bárzola.

El pasado 16 de diciembre, a Unidad Fiscal comunicó que, habiéndose receptado declaración al imputado en el proceso, recibir la totalidad de la prueba que se ordenara y que fuera requerida por las partes del proceso, “se entiende que concluyó la citada investigación y en consecuencia se formuló el mérito acusatorio respectivo”.

El único señalado hasta el momento es Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa de la víctima y cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.

Causas judiciales 2025: revocaron el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash

La Justicia de Salta revocó el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez con vida a María Cash, la diseñadora de 29 años que se encuentra desaparecida desde el 8 de julio de 2011.

La Sala I de la Cámara Federal de esa provincia ordenó que continúen las pesquisas hasta que se esclarezca la hipótesis que maneja la querella y el fiscal Eduardo Villalba sobre el hombre acusado por el delito de homicidio agravado por alevosía.__IP__

Los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas consignaron que hasta el momento no se alcanzó el grado de certeza negativa para dar por terminada la etapa de instrucción.

Noticias Argentinas