Violencia en el fútbol de Catriel: Formulan cargos a tres jugadores por agredir a árbitros en un partido

El Ministerio Público Fiscal en Cipolletti formuló cargos contra tres hombres que protagonizaron una brutal agresión durante un torneo de empresas petroleras. Los imputados enfrentan causas penales tras golpear ferozmente al árbitro principal y al juez de línea en un encuentro disputado en la localidad de Catriel.

Los detalles del ataque en el torneo petrolero

Los hechos, que fueron ventilados en una audiencia virtual realizada en el Foro Penal de Cipolletti, se remontan al pasado 15 de noviembre de 2025. Alrededor de las 15:20 horas, en el marco de una liga local, se enfrentaban los equipos de Transporte Hernández y Medanito.

La chispa que desató la violencia fue la expulsión de un jugador de Transporte Hernández, quien previamente había agredido al juez de línea. Lejos de acatar la decisión, la situación escaló rápidamente.

Fue en ese momento en el que un segundo jugador se sumó a la agresión y le propinó un golpe de puño en el rostro al árbitro. El colegiado recibió un impacto en la nuca por la espalda y, al caer al suelo, fue pateado por los imputados, resultando con heridas visibles en la boca.

Por su parte, el juez de línea, al intentar defender a su compañero, recibió un golpe en el pómulo que lo derribó de inmediato.

Calificación legal y pruebas médicas

La fiscal de la unidad descentralizada de Catriel acusó formalmente a los tres sujetos por el delito de lesiones leves ocasionadas en el contexto de un espectáculo deportivo, en calidad de autores.

Según los informes médicos presentados, las lesiones fueron certificadas como leves, dado que el tiempo de curación estimado es menor a los 30 días.

Resolución judicial en el Foro Penal de Cipolletti

Durante la audiencia, la defensa oficial de los acusados no presentó objeciones ante el relato de los hechos ni ante la calificación legal solicitada por la fiscalía.

Ante la contundencia de las pruebas y el reconocimiento de la plataforma fáctica, la Jueza de Garantías resolvió dar por formulados los cargos contra los tres involucrados y habilitar la etapa penal preparatoria.

También estableció un plazo de cuatro meses para que la fiscalía finalice la investigación antes de elevar la causa a juicio.

El caso sienta un precedente en la región sobre la responsabilidad penal de los jugadores en torneos amateurs y profesionales, reforzando la política de «tolerancia cero» ante actos violentos en las canchas.