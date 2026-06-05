Doble crimen en Cipolletti: confirman la prisión preventiva para uno de los acusados por el incendio fatal

La Justicia de Cipolletti rechazó el pedido de libertad y de prisión domiciliaria para uno de los hombres imputados por el brutal ataque e incendio en una vivienda del barrio San Lorenzo, donde perdieron la vida dos personas.

Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza de garantías no dio lugar al planteo del abogado defensor, quien argumentaba que nuevas pruebas alejaban a su asistido de la escena del crimen. De esta manera, el magistrado avaló la postura de la fiscalía y dictaminó que el acusado deberá continuar detenido en prisión preventiva.

El rechazo a la prisión domiciliaria

El defensor privado del imputado —acusado en calidad de partícipe necesario— solicitó la morigeración de la medida cautelar que pesa sobre su cliente desde la formulación de cargos en noviembre de 2025. El abogado propuso como alternativa la libertad del sujeto bajo el régimen de presentaciones periódicas en una comisaría o, subsidiariamente, el beneficio de la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el fiscal del caso se opuso de forma tajante al requerimiento. Sostuvo que el riesgo de entorpecimiento de la investigación sigue completamente activo y advirtió que la implementación de una tobillera de rastreo satelital resultaría totalmente insuficiente para neutralizar el peligro procesal.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que el equipo de investigadores se encuentra dentro de los plazos legales y continúa trabajando activamente en la recepción de testimoniales, recolección de pruebas objetivas y en el exhaustivo análisis de cámaras de seguridad.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías determinó que las evidencias aportadas por la defensa no son suficientes para modificar la situación y que no están dados los requisitos para otorgar una morigeración.

El hecho: una emboscada fatal, fuego y 11 puñaladas

El sangriento episodio investigado ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Río Gallegos 174, en el oeste de la ciudad de Neuquén. En ese domicilio residían las dos víctimas fatales: Juan Aníbal Seferino Cuerda, conocido popularmente como «El Aníbal», y Pablo Franco Davies, apodado «Gamuza».

De acuerdo con la teoría reconstruida por la fiscalía, los atacantes ingresaron a la propiedad con la clara intención de asesinar a Cuerda. Aprovechando que el hombre dormía en un sector de la cocina, utilizaron un producto combustible para iniciar las llamas. La autopsia reveló un detalle escalofriante: el cuerpo de «El Aníbal» no presentaba signos de defensa ni lesiones previas, lo que indica que fue prendido fuego vivo mientras descansaba.

Por su parte, «Gamuza» Davies advirtió la situación e intentó detener la violenta maniobra para salvar a su compañero. Sin embargo, fue atacado salvajemente con un arma blanca, recibiendo al menos 11 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo antes de fallecer.

Por el doble homicidio hay dos hombres imputados y detenidos con prisión preventiva: uno bajo la figura de partícipe necesario y el otro imputado directamente como autor del delito de homicidio agravado por alevosía.