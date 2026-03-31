Dos imputados tras el robo armado de una camioneta que terminó en una persecución en Neuquén

Imputaron a dos hombres por robar una camioneta a mano armada y huir de la policía en Neuquén.

Dos hombres fueron imputados por la Justicia en la ciudad de Neuquén tras protagonizar un robo con arma de fuego y una posterior fuga de la policía que derivó en una persecución por distintas calles. La acusación fue formulada por el fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido, en una audiencia realizada el sábado ante la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien además resolvió las medidas de coerción para ambos imputados.

El asalto en Parque Industrial

Según la investigación provisoria, el hecho inicial ocurrió el 26 de marzo alrededor de las 7:20, cuando uno de los acusados abordó a una mujer en el barrio Parque Industrial.

En ese contexto, tras simular pedir una dirección, la amenazó con un arma de fuego y le robó una camioneta Volkswagen Amarok, además de un teléfono celular y otros objetos. La víctima estaba junto a sus hijos menores, quienes lograron descender del vehículo antes de que el asaltante escapara.

Persecución y fuga armada

Al día siguiente, el 27 de marzo por la noche, el vehículo fue detectado en circulación con ambos imputados a bordo. Cuando personal policial intentó identificarlos, los sospechosos se dieron a la fuga, iniciando una persecución.

Durante la huida, el segundo imputado apuntó con un arma de fuego hacia los efectivos. Finalmente, abandonaron la camioneta y escaparon a pie. En ese momento, el acusado descartó el arma, que fue secuestrada por la policía y estaba en condiciones de ser utilizada.

Calificación legal de los hechos

La fiscalía imputó a uno de los hombres por robo agravado por el uso de arma —cuya aptitud no pudo ser acreditada— en concurso real con resistencia a la autoridad.

En tanto, al otro se le atribuyó el delito de portación de arma de guerra sin autorización legal, también en concurso real con resistencia a la autoridad.

Medidas cautelares dispuestas

Durante la audiencia, el fiscal solicitó prisión preventiva por dos meses, al considerar riesgos de fuga y la necesidad de proteger a la víctima. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y dispuso su libertad con restricciones.

El imputado deberá presentarse dos veces por día en una comisaría y tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y su entorno.

En el caso del otro imputado, la magistrada hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria por dos meses, con control mediante tobillera electrónica y rondines policiales.

Investigación en curso

La jueza Pelosso tuvo por formulados los cargos, aunque descartó uno de los agravantes propuestos por la fiscalía en relación al robo.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, período en el que se avanzará con la recolección de pruebas para determinar responsabilidades y definir la situación procesal de ambos imputados.