Agravaron la imputación al entrenador de fútbol acusado de delitos sexuales contra adolescentes en Neuquén

La investigación contra un entrenador de fútbol de Neuquén sumó nuevos capítulos y agravó su situación judicial. Este lunes, la fiscalía amplió la imputación con más hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual de adolescentes, en un caso que ya generaba fuerte preocupación en el ámbito deportivo.

El acusado permanece detenido desde el 19 de marzo y continuará bajo prisión preventiva por al menos cuatro meses más, luego de que la Justicia considerara que persisten riesgos procesales y que la causa sigue en pleno desarrollo.

Nuevos hechos y delitos incorporados

Durante la audiencia, la asistente letrada Cecilia Sabatte detalló una serie de situaciones que habrían ocurrido entre 2025 y comienzos de 2026, en un contexto marcado por la relación de confianza que el imputado mantenía con sus alumnos.

Según la acusación, los hechos se dieron tanto en espacios vinculados al fútbol —como entrenamientos, viajes y concentraciones— como en entornos digitales, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Entre las nuevas imputaciones se incluyen exhibiciones obscenas frente a menores, contactos físicos indebidos durante actividades deportivas y la exposición de material íntimo de un adolescente sin su consentimiento. También se incorporaron maniobras de captación digital, en las que el acusado habría ofrecido dinero a cambio de imágenes o videos de contenido sexual.

Un contexto de influencia y vulnerabilidad

La fiscalía sostuvo que las conductas se desarrollaron en un marco de desigualdad y asimetría, donde el rol del entrenador le otorgaba una posición de poder e influencia sobre los jóvenes. Esa situación, remarcaron, habría condicionado a las víctimas y dificultado la denuncia temprana de los hechos.

En este contexto, Sabatte encuadró los nuevos cargos en delitos como grooming, exhibiciones obscenas agravadas y producción, tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, todos en concurso real.

Prisión preventiva y riesgos procesales

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Guaita avaló la ampliación de la imputación y resolvió prorrogar la prisión preventiva del acusado por cuatro meses.

El magistrado coincidió con la fiscalía en que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, especialmente por conductas atribuidas al imputado orientadas a influir sobre víctimas y testigos, incluso mediante ofrecimientos de dinero.

Además, consideró que no hay medidas alternativas que permitan neutralizar esos riesgos y señaló la posibilidad de fuga, dado que el acusado cuenta con recursos económicos.

Una investigación que sigue abierta

La causa continúa en etapa de investigación, con nuevas medidas en curso y la posibilidad de que surjan más testimonios o evidencias. La fiscalía busca reconstruir el alcance de las maniobras y determinar si existen otras víctimas.